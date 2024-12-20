Від системи «Шлях» відключили 13 перевізників — порушували правила перетину кордону Сьогодні 07:44

Від системи «Шлях» відключили 13 перевізників — порушували правила перетину кордону

Укртрансбезпека відключила від системи «Шлях» 13 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це Державна служба з безпеки на транспорті повідомила в Телеграмі

Відповідне рішення 18 грудня ухвалила комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

Так, на три місяці від системи «Шлях» відключено ФОП Невський Ігор Михайлович, ФОП Латишева Валентина Іванівна, ФОП Романенко Ігор Сергійович, ФОП Бузажи Василь Георгійович, ФОП Куліш Володимир Владиславович, ФОП Мицик Андрій Андрійович, ФОП Коваль Сергій Васильович, ФОП Голубенко Дмитро Олександрович, ФОП Кияновський Сергій Сергійович, ФОП Тімченко Василь Петрович, ПП «Одісей-Промснаб», ТОВ «Вікінг Транс», ТОВ «Гол-Авто».

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Зазначається, що за матеріалами Державної прикордонної служби України, відключені перевізники під час воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

Загалом, за вищевказані порушення Укртрансбезпека відключила від системи вже 259 перевізників.

Укрінформ За матеріалами:

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