Від системи «Шлях» за порушення правил перетину кордону відключили ще 15 перевізників — Finance.ua

Від системи «Шлях» за порушення правил перетину кордону відключили ще 15 перевізників Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Від системи «Шлях» за порушення правил перетину кордону відключили ще 15 перевізників

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем «Укртрансбезпеки» відключила на три місяці ще 15 порушників. Загалом вже 223 перевізника відключено від системи «Шлях» за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє ДСБТ-Укртрансбезпека.

Зазначається, що така відповідальність передбачена Постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року № 57.

На три місяці від системи «Шлях» відключені такі перевізники:

ФОП Коваленко Денис Іванович;

ФОП Музика Назар Володимирович;

ФОП Бондар Андрій Геннадійович;

ФОП Кіру Людмила Савівна;

ФОП Кауров Микола Леонідович;

ФОП Стратан Михайло Миколайович;

ФОП Шрам Олексій Олександрович;

ФОП Кобзей Сергій Ярославович;

ФОП Бородіна Ірина Іванівна;

ФОП Занора Олександр Володимирович;

ФОП Темченко Артем Сергійович;

ФОП Чайко Володимир Олексійович;

ТОВ «Ішбілен Транспорт»;

ТОВ «АТП 2020»;

ТОВ АТП «Опекс».

Відповідний наказ розміщено на сайті «Укртрансбезпеки».

За матеріалами Державної прикордонної служби України, відключені від ЄКІС ДСБТ перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

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