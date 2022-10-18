Від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні, - Зеленський — Finance.ua

Від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні, - Зеленський Вчора 15:34 — Енергетика

російські теракти націлені на енергетичну та критичну інфраструктуру України. За останній тиждень постраждала третина електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Президента України Володимира Зеленського у Twitter.

«З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні», — написав він і додав, що «місця для переговорів із путінським режимом не залишилося».

Раніше в Офісі президента заявили, що ракетний обстріл енергетичної інфраструктури з боку росіян може призвести до відключення електроенергії та води по всій Україні. Зокрема, 18 жовтня постраждали Житомир, Київ, Дніпро та Миколаїв.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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