Від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні, - Зеленський — Finance.ua

Від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні, - Зеленський
російські теракти націлені на енергетичну та критичну інфраструктуру України. За останній тиждень постраждала третина електростанцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Президента України Володимира Зеленського у Twitter.
«З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні», — написав він і додав, що «місця для переговорів із путінським режимом не залишилося».
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Раніше в Офісі президента заявили, що ракетний обстріл енергетичної інфраструктури з боку росіян може призвести до відключення електроенергії та води по всій Україні. Зокрема, 18 жовтня постраждали Житомир, Київ, Дніпро та Миколаїв.
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