Накопиченого газу в українських сховищах достатньо для проходження зими — Finance.ua

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Накопиченого газу в українських сховищах достатньо для проходження зими

Енергетика
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Накопиченого газу в українських сховищах достатньо для проходження зими
Накопиченого газу в українських сховищах достатньо для проходження зими
Запаси газу в українських сховищах перевищили 12,4 млрд куб м. Таким чином, накопиченого газу достатньо для проходження зими.
Про це повідомляє ExPro Electricity.
Як свідчать розрахунки ExPro запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 1 жовтня перевищили 12,4 млрд куб м.
Повідомляється, що цього опалювального сезону споживання газу, зокрема для генерації електроенергії, очікується на рівні минулого.
Водночас, через збільшений видобуток природного газу «Укргазвидобуванням» та додатковий ресурс «Укрнафтобуріння» обсяги відборів споживачами України плануються на рівні, нижчому за показники минулого ОЗП. Таким чином, накопиченого газу в сховищах достатньо для проходження зими. Крім того, Україна має ще близько місяця до початку опалювального сезону для того, щоб накопичити додаткові обсяги газу в сховищах
Також НАК «Нафтогаз України» з початком вересня розпочала закачування природного газу з Європи, закупленого за кошти ЄБРР, для створення додаткових резервів на зиму. За інформацією ExPro, компанія протягом вересня закачала до «митного складу» українських ПСГ близько 158 млн куб м природного газу. У жовтні, як очікується, обсяги закачування на митний склад зростуть.
За матеріалами:
УНН
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