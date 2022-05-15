Від початку війни видобуток вугілля на державних шахтах впав на 37% — Finance.ua

Від початку війни видобуток вугілля на державних шахтах впав на 37%

Вчора 09:15 — Енергетика

З початку повномасштабної військової агресії російської федерації проти України видобуток вугілля на державних шахтах упав на 37%.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в Інтерв’ю для Forbes

«Видобуток вугілля по державних шахтах упав на 37% з початку війни. Ми вже втратили три шахти на тимчасово окупованих територіях. Вони затопленні, і відновити їх буде неможливо», — розповів очільник Міненерго.

На його переконання, проблем з накопиченням вугілля немає, адже вже є декілька напрямків, які зараз опрацьовуються міністерством.

«Хочу підкреслити, що в наступному опалювальному сезоні всім українським споживачам вистачить електроенергії і газу. Інша справа, що росіяни можуть продовжувати знищувати енергетичну інфраструктуру, тому тут ми покладаємось на допомогу ЗСУ», — підкреслив Галущенко.

Як повідомлялось, загалом від початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 208 підприємств, 992 заклади освіти, 508 медзакладів, 562 дитсадки, 295 мостів, 156 складів, 102 релігійні споруди, 83 адмінбудівлі та 12 цивільних аеропортів.

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