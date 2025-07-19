Від початку року українці сплатили 37,7 млн добровільних внесків на пенсійне страхування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Від початку року українці сплатили 37,7 млн добровільних внесків на пенсійне страхування

11
Від початку року українці сплатили 37,7 млн добровільних внесків на пенсійне страхування
Від початку року українці сплатили 37,7 млн добровільних внесків на пенсійне страхування
До системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у січні — червні 2025 року надійшло 37,7 млн грн добровільних внесків.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
Так, із початку 2025 року, станом на 1 липня, у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснено 16 581 добровільний платіж на загальну суму 37,7 млн грн.
Від початку року українці сплатили 37,7 млн добровільних внесків на пенсійне страхування
Більшість добровільних внесків — 14 324 — були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 2 257 платників переказали кошти на користь інших осіб.
Переважна більшість платежів — 11 303 (68%) зроблені в розмірі мінімального страхового внеску, який становить 1 760 грн.
Загалом з часу реалізації сервісу, з березня 2023 року, через портал електронних послуг ПФУ було здійснено близько 43,3 тис. платежів на загальну суму 102,6 млн грн.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems