Від початку року українці сплатили 37,7 млн добровільних внесків на пенсійне страхування — Finance.ua

Від початку року українці сплатили 37,7 млн добровільних внесків на пенсійне страхування Сьогодні 07:15

Від початку року українці сплатили 37,7 млн добровільних внесків на пенсійне страхування

До системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у січні — червні 2025 року надійшло 37,7 млн грн добровільних внесків.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Так, із початку 2025 року, станом на 1 липня, у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснено 16 581 добровільний платіж на загальну суму 37,7 млн грн.

Більшість добровільних внесків — 14 324 — були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 2 257 платників переказали кошти на користь інших осіб.

Переважна більшість платежів — 11 303 (68%) зроблені в розмірі мінімального страхового внеску, який становить 1 760 грн.

Загалом з часу реалізації сервісу, з березня 2023 року, через портал електронних послуг ПФУ було здійснено близько 43,3 тис. платежів на загальну суму 102,6 млн грн.

Укрінформ За матеріалами:

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