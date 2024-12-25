Від початку року Україна імпортувала авто на $3,6 млрд: з яких країн найбільше — Finance.ua

Від початку року Україна імпортувала авто на $3,6 млрд: з яких країн найбільше Сьогодні 16:32 — Технології&Авто

Від початку року Україна імпортувала авто на $3,6 млрд: з яких країн найбільше, Фото: freepik

З січня по жовтень 2024 року в Україну було імпортовано 265 тисяч легкових автомобілів (вживаних та нових), що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі», посилаючись на дані Держстату.

Загальна митна вартість цих авто склала $3,63 млрд, що на 9,5% більше порівняно з 2023 роком.

Німеччина стала найбільшим постачальником автомобілів, зокрема було імпортовано понад 53,5 тис. машин.

США та Китай також потрапили до трійки лідерів.

Топ-10 країн-постачальників легкових автомобілів:

Німеччина — 53 557 од. (-12%) США — 40 793 од. (+34%) Китай — 30 491 од. (+81%) Японія — 26 523 од. (+0,3%) Франція — 14 660 од. (-34%) Корея — 13 920 од. (+39%) Чехія — 12 238 од. (-20%) Велика Британія — 11 420 од. (-16%) Словаччина — 11 081 од. (+18%) Мексика — 10 991 од. (+42%)

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року набуває чинності новий закон про ОСЦПВ. Ціна «автоцивілки» досить суттєво зростає: в середньому у два-два з половиною рази.

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