Від дріжджовика до дверевого: 10 незвичайних актуальних вакансій в Україні Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Вчитель серфінгу для собак

Український ринок праці продовжує дивувати не лише новими трендами, а й маловідомими професіями. Деякі назви вакансій можуть здатися незвичними навіть досвідченим шукачам роботи.

Експерти платформи budni.robota.ua поділилися добіркою нестандартних пропозицій роботи.

Варник у «Салекс Абсолют»

Локація: Кременчук

Компанія спеціалізується на виробництві кондитерських виробів.

Працівник відповідатиме за підготовку обладнання до роботи, зважування сировини відповідно до рецептури, керування варними баками через сенсорну панель, а також контроль технологічних параметрів дозування інгредієнтів згідно з вимогами технолога.

Дверевий у «Метінвест»

Локація: Кам’янське, Дніпропетровська область

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній пропонує вакансію дверевого 5-го розряду з можливістю безкоштовного навчання.

До обов’язків входитимуть обслуговування дверей камер коксування на коксових батареях, контроль правильності встановлення дверей і механізмів, а також очищення обладнання від смоли та графіту.

Менеджер з побудови цифрового архіву у Piraeus Bank Ukraine

Локація: Київ

Фахівець відповідатиме за реалізацію проєкту цифрової трансформації — від розробки концепції до впровадження та координації роботи між ІТ, операційними, комплаєнс- і бізнес-підрозділами.

Серед ключових вимог: вища освіта за профільним напрямом, щонайменше 2−3 роки досвіду у сфері цифрового архівування або управління документацією, досвід управління проєктами та високий рівень володіння англійською мовою.

Стюардеса на пасажирські перевезення у «Кас-транс»

Локація: Рівне

Компанія, що займається пасажирськими перевезеннями, готова розглядати кандидатів без досвіду роботи.

Основними завданнями стануть обслуговування пасажирів, надання інформації та забезпечення комфортних умов під час поїздок.

Вчитель серфінгу для собак

Локація: Малин

Компанія, яка надає послуги з тренування собак, шукає фахівця для проведення занять із тваринами на серфбордах.

Працівник організовуватиме тренування на воді та на березі. Від кандидатів очікують досвід роботи із собаками та навички серфінгу.

Ланолінник

Локація: Барвінкове

Компанія з виробництва косметичної продукції з натуральних компонентів пропонує роботу ланолінника.

До обов’язків входитимуть виготовлення косметичних засобів на основі ланоліну, контроль якості продукції та дотримання технологічних процесів.

Оксидувальник-вакуумник у ДП «Завод „Генератор“»

Локація: Київ

Підприємство є виробником електровакуумних приладів надвисоких частот для радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та авіації.

На вакансію запрошують кандидатів із повною загальною середньою та професійно-технічною освітою або професійною підготовкою на виробництві. Необхідні знання будови вакуумних установок, принципів оксидування, типів покриттів і правил безпечної роботи з хімічними речовинами.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 07:00 до 15:30.

Дріжджовик (заварник) на харчове виробництво

Локація: Кременчук

Хлібопекарська компанія Ilona шукає працівника для приготування рідких дріжджів і заварок відповідно до технологічних вимог.

Також до обов’язків входитимуть робота з обладнанням, контроль якості продукції та дотримання правил охорони праці.

Компанія пропонує оплачуване стажування та навчання для кандидатів без досвіду роботи.

Цукерник на кондитерське виробництво

Локація: Біла Церква

Кондитерська компанія «Виробництво мрії», яка випускає східні солодощі під торговою маркою «Аманті», шукає цукерника.

Працівник займатиметься оформленням готової продукції, дотриманням технологічних процесів та підтриманням порядку на виробництві.

Роботодавець забезпечує навчання на робочому місці для кандидатів без досвіду.

Складач поїздів у «Трансінвестсервіс» (ТІС)

Локація: Одеса

Підприємство шукає фахівця для контролю руху вагонів під час маневрових робіт, виконання зчеплення та розчеплення вагонів, подавання сигналів машиністу та організації руху рухомого складу на коліях.

Серед вимог: досвід роботи на залізниці від двох років, належна фізична підготовка та відсутність медичних протипоказань.

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