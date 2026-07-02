Від дріжджовика до дверевого: 10 незвичайних актуальних вакансій в Україні

Український ринок праці продовжує дивувати не лише новими трендами, а й маловідомими професіями. Деякі назви вакансій можуть здатися незвичними навіть досвідченим шукачам роботи.
Експерти платформи budni.robota.ua поділилися добіркою нестандартних пропозицій роботи.
Варник у «Салекс Абсолют»
Локація: Кременчук
Компанія спеціалізується на виробництві кондитерських виробів.
Працівник відповідатиме за підготовку обладнання до роботи, зважування сировини відповідно до рецептури, керування варними баками через сенсорну панель, а також контроль технологічних параметрів дозування інгредієнтів згідно з вимогами технолога.
Менеджер з побудови цифрового архіву у Piraeus Bank Ukraine
Локація: Київ
Фахівець відповідатиме за реалізацію проєкту цифрової трансформації — від розробки концепції до впровадження та координації роботи між ІТ, операційними, комплаєнс- і бізнес-підрозділами.
Серед ключових вимог: вища освіта за профільним напрямом, щонайменше 2−3 роки досвіду у сфері цифрового архівування або управління документацією, досвід управління проєктами та високий рівень володіння англійською мовою.
Підприємство є виробником електровакуумних приладів надвисоких частот для радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та авіації.
На вакансію запрошують кандидатів із повною загальною середньою та професійно-технічною освітою або професійною підготовкою на виробництві. Необхідні знання будови вакуумних установок, принципів оксидування, типів покриттів і правил безпечної роботи з хімічними речовинами.
Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 07:00 до 15:30.