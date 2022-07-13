Від чого залежить грошове забезпечення, що отримують віськові — Finance.ua
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Від чого залежить грошове забезпечення, що отримують віськові

Особисті фінанси
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Якщо наймані працівники за свою роботу отримують зарплату, то військовослужбовці — грошове забезпечення, яке зарплатою не вважається. Адже відносини, у яких перебуває військовослужбовець, розглядаються не як трудові, а як служба.
До цієї категорії належать не тільки ЗСУшники, а й військовослужбовці Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, служб спецзв’язку та транспорту. Іншими словами, усі, для кого захист держави — професійний обов’язок.
На військових не поширюється дія Кодексу законів про працю, з ними не укладається трудовий договір. Права військовослужбовців регулюються законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Грошове забезпечення військовослужбовців — гарантовані державою кошти, що стимулюють кваліфіковані військові кадри.
Його розмір визначається залежно від:
  • посади;
  • військового звання;
  • тривалості, інтенсивності й умов військової служби;
  • кваліфікації.
Сюди також можуть включати надбавки за особливості проходження служби, режим секретності тощо. Усе це регулюється додатками до постанови Кабінету Міністрів № 704 в прив’язці до прожиткового мінімуму 2018 року — 1 762 грн.
Військовослужбовці також можуть отримувати доплати за науковий ступінь, вчене, почесне чи спортивне звання, але тоді, коли їхня діяльність за профілем збігається з такими ступенем чи званнями.
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Мінімальне грошове забезпечення для солдата-контрактника на 2022 рік становить від 10 тис. 200 грн, для молодшого офіцера — від 13 тис. грн.
У військовослужбовців Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та гірсько-штурмових військових частин грошове забезпечення в середньому на 2-3 тис. грн більше ніж в інших військових частинах.
Грошове забезпечення військовослужбовців можна порахувати самостійно. Ось, яку пам’ятку підготувала громадська організація «Юридична сотня»:
Від чого залежить грошове забезпечення, що отримують віськові
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Скільки заробляють військові

За матеріалами:
Finance.ua
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