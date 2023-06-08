Від 6 євро: літній автобусний розпродаж Luxexpress між містами Європи — Finance.ua
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Від 6 євро: літній автобусний розпродаж Luxexpress між містами Європи

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Від 6 євро: літній автобусний розпродаж Luxexpress між містами Європи
Від 6 євро: літній автобусний розпродаж Luxexpress між містами Європи
Бюджетні поїздки Європою на автобусі пропонує Luxexpress. Знижки на поїздки між європейськими столицями доступні за спеціальним промокодом. Акція поширюється на маршрути між Вільнюсом, Варшавою, Таллінном та Ригою.

Умови акції

Кількість дешевих квитків обмежена, тому варто поквапитись. Розпродаж закінчиться, коли всі наявні квитки будуть продані. Акція триватиме до 11 червня.
Саму поїздку потрібно здійснити з 12.06.2023 по 30.09.2023.
Ціни на всі напрямки від 6 до 12 євро в один кінець.
Увага! При купівлі квитка потрібно використати промокод: luxsummer

Приклади бронювань:

  • З Вільнюса до Риги (на 21 червня) — 6 євро;
  • З Каунаса до Варшави (на 21 червня) — 9 євро;
  • З Варшави до Вільнюса (на 5 липня) — 9 євро;
  • З Риги до Таллінна (на 3 липня) — 12 євро.
Більше варіантів подорожі можна знайти на офіційному сайті перевізника.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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