Від $1100 і дорожче: озвучено ціни на майбутні iPhone 14 — Finance.ua

Від $1100 і дорожче: озвучено ціни на майбутні iPhone 14 Вчора 22:37 — Технології&Авто

Від $1100 і дорожче: озвучено ціни на майбутні iPhone 14

Apple планує зібрати 90 млн iPhone 14 до презентації смартфонів у вересні. Компанія хоче, щоб фанатам не довелося чекати на вихід смартфонів, а змогли придбати новинку в день презентації.

Минулого тижня в мережі з’явилися чутки про скорочення виробництва на 10%, а фінальна партія становитиме 81 млн iPhone 14. Проте, за даними The Economic Times , виробники компонентів не отримали такого повідомлення від Apple, через що обсяги збирання залишаються незмінними.

Відомо, що виробництво розпочнеться наприкінці серпня, а інсайдери вже встигли оприлюднити цінники майбутніх флагманів. У вересні публіці покажуть чотири модифікації та кожен зможе підібрати собі модель під бюджет. У порівнянні з торішніми версіями, iPhone 14 подорожчають — за Pro версію попросять від $1 100. Збільшена в розмірах модифікація Max обійдеться в $1 200, а топова модель iPhone 14 Pro Max обійдеться в $1700.

Раніше експерти вже заявляли, що презентація Apple відбудеться 13 вересня — дата припадає на вівторок. Традиційно компанія проводить свої заходи в середині першого місяця осені, і вибирає для цього другий за рахунком день тижня.

Крім iPhone 14, Apple представить нові планшети iPad, розумний годинник Apple Watch, приставку Apple TV і навушники AirPods Pro.

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