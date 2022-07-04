Від $1100 і дорожче: озвучено ціни на майбутні iPhone 14 — Finance.ua
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Від $1100 і дорожче: озвучено ціни на майбутні iPhone 14

Технології&Авто
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Від $1100 і дорожче: озвучено ціни на майбутні iPhone 14
Від $1100 і дорожче: озвучено ціни на майбутні iPhone 14
Apple планує зібрати 90 млн iPhone 14 до презентації смартфонів у вересні. Компанія хоче, щоб фанатам не довелося чекати на вихід смартфонів, а змогли придбати новинку в день презентації.
Минулого тижня в мережі з’явилися чутки про скорочення виробництва на 10%, а фінальна партія становитиме 81 млн iPhone 14. Проте, за даними The Economic Times, виробники компонентів не отримали такого повідомлення від Apple, через що обсяги збирання залишаються незмінними.
Відомо, що виробництво розпочнеться наприкінці серпня, а інсайдери вже встигли оприлюднити цінники майбутніх флагманів. У вересні публіці покажуть чотири модифікації та кожен зможе підібрати собі модель під бюджет. У порівнянні з торішніми версіями, iPhone 14 подорожчають — за Pro версію попросять від $1 100. Збільшена в розмірах модифікація Max обійдеться в $1 200, а топова модель iPhone 14 Pro Max обійдеться в $1700.
Раніше експерти вже заявляли, що презентація Apple відбудеться 13 вересня — дата припадає на вівторок. Традиційно компанія проводить свої заходи в середині першого місяця осені, і вибирає для цього другий за рахунком день тижня.
Крім iPhone 14, Apple представить нові планшети iPad, розумний годинник Apple Watch, приставку Apple TV і навушники AirPods Pro.
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