🎓 Ветерани та їхні діти зможуть безоплатно навчатися в університетах України: стартувала нова освітня програма — Finance.ua
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🎓 Ветерани та їхні діти зможуть безоплатно навчатися в університетах України: стартувала нова освітня програма

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🎓 Ветерани та їхні діти зможуть безоплатно навчатися в університетах України: стартувала нова освітня програма
🎓 Ветерани та їхні діти зможуть безоплатно навчатися в університетах України: стартувала нова освітня програма
Інститут реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку Ветеранів «Архітектура Стійкості» оголосив про запуск масштабної освітньої ініціативи для ветеранів, захисників, членів їхніх родин та дітей загиблих Героїв.
Програма реалізується у партнерстві з низкою провідних університетів України та міжнародними компаніями.
🔹 Понад 100 освітніх програм і 30+ спеціальностей доступні для безоплатного* навчання.
🔹 Пропонуються формати: денна, заочна, онлайн.
🔹 Учасники отримують психологічну підтримку, реабілітацію, індивідуальний супровід та допомогу з працевлаштуванням.
🔹 Додатково передбачено профорієнтаційні зустрічі, консультації щодо вступу, грантові можливості та проєкти з відбудови України.
Партнерські можливості відкривають двері до роботи у таких компаніях, як Google, Microsoft, Cisco, Axor, Barks та інших.
«Ми не просто навчаємо, ми створюємо умови для нової, стійкої та гідної ролі ветерана у цивільному житті,» — зазначив керівник проєкту Артем Гончаренко.

📍 Географія програми охоплює всю Україну. До ініціативи долучилися:

  • Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
  • НУФВСУ (із навчально-реабілітаційним центром для ветеранів)
  • Західноукраїнський національний університет
  • Національний університет «Полтавська політехніка»
  • Прикарпатський національний університет
  • Національний університет біоресурсів і природокористування
  • Дрогобицький національний педагогічний університет
  • Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Деталі та сайті за посиланням.
* Безоплатне навчання передбачає участь у державних програмах компенсації, грантах, стипендіях або підтримці від роботодавців. Вступ — у межах основної вступної кампанії у встановлені строки.
За матеріалами:
Інститут реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку Ветеранів «Архітектура Стійкості»
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