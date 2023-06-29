Ветерани можуть отримати до 3 млн грн на власний бізнес — Finance.ua

Ветерани можуть отримати до 3 млн грн на власний бізнес Сьогодні 12:55 — Казна та Політика

Ветерани можуть отримати до 3 млн грн на власний бізнес

Стартувала нова програма «Варто» для підтримки ветеранського бізнесу від Українського ветеранського фонду. Про це повідомили в організації.

Сума. Від 500 тисяч до 3 млн грн.

Хто саме може взяти участь

ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці (ФОПи);

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Як взяти участь

Потрібно подати заявку за посиланням (скріпивши її електронним цифровим підписом).

До 13 липня 2023 року (до 23:59 за київським часом). Переможців оголосять 15 серпня 2023 року.

Що потрібно надати разом із заявкою:

документи, що підтверджують реєстрацію фізичної особи[1]підприємця або юридичної особи та відображають актуальні дані про таку особу, які містяться в ЄДРПОУ (витяг обов’язково має бути завірений ЕЦП заявника);

завірену належним чином копію статуту та опис з кодом доступу до Статуту в ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

рішення керівних органів про участь у конкурсному відборі проєктів (для юридичних осіб);

скановану копію посвідчення учасника бойових дій та/або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни фізичної особи-підприємця або засновників суб'єкта підприємницької діяльності-заявника, та/або скановану копію посвідчення члена сім'ї загиблого ветерана війни, та/або посвідчення члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, які є засновниками суб'єкта підприємницької діяльності - заявника;

проєктну заявку (опис проєкту);

кошторис;

резюме членів команди проєкту;

термін реалізації проєкту (до одного року);

якщо проєктом передбачено часткове фінансування (співфінансування), обов’язково подається гарантійний лист від особи (осіб), що має (мають) намір здійснити часткове фінансування (співфінансування).

інформацію від уповноважених органів про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування, з виплати заробітної плати більш як два місяці станом на 1 число місяця, в якому заявник подає аплікаційний пакет;

для юридичної особи: копію балансу та звіту про фінансові результати за два останні звітні періоди — проміжна звітність щоквартальна,

для фізичної особи-підприємця: копію звітності за останній звітний період, що передує даті подання аплікаційного пакета з підтверджувальним документом про здачу звітності або лист з обґрунтуванням, що така звітність ФОП не подавалась, оскільки з моменту реєстрації ФОП звітний період ще не настав;

гарантійний лист щодо відсутності фактів незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів та про те, що заявник, його керівний склад та члени команди проєкту не притягувались до відповідальності за корупційні правопорушення.

Усі деталі проєкту можна знайти за посиланням

Довідка Finance.ua:

Стартувала 4-а хвиля прийому запитів на участь у програмі «єРобота» від представників бізнесу. Про це у Телеграмі повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації з посиланням на Департамент економіки Київської ОВА.

«Бізнес-плани можна подати через Портал Дія до 19 листопада 2023 року. Важливо, що особи, які отримали відмову у фінансуванні в минулих періодах, мають можливість подати заявку повторно», — сказано в повідомленні.Середній розмір гранту — 249 тис. грн.

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