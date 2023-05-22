Весняна підзарядка депозитів добігла кінця. Переможці отримують подарунки — Finance.ua

Весняна підзарядка депозитів добігла кінця. Переможці отримують подарунки Сьогодні 17:38 — Кредит&Депозит

Весняна підзарядка депозитів добігла кінця. Переможці отримують подарунки

Весняна депозитна акція від наших колег із порталу «Мінфін» добігла кінця, тож час підбити підсумки.

Призи, які розігрувались під час акції, отримали 35 наших читачів

П’ятнадцять з них виграли 50 тис. грн.

П’ятеро отримали можливість пройти навчання в Академії «Мінфін», причому обрати будь-який курс на свій смак.



І десятеро — взяти участь у нашому щорічному великому івенті «Жити на відсотки», під час якого вони зможуть поспілкуватися з відомими інвесторами, та отримати корисні поради.



Перші три переможця отримали призи на суму 32,5 тисяч грн:

🏆 1 місце — Сергій, який оформив депозит у банку Кредит Дніпро та отримав приз у 15 тисяч грн;

— Сергій, який оформив депозит у банку Кредит Дніпро та отримав приз у 15 тисяч грн; 🏆 2 місце — Людмила (Кредит Дніпро), отримала грошовий приз у 10 тисяч грн;



— Людмила (Кредит Дніпро), отримала грошовий приз у 10 тисяч грн; 🏆 3 місце — Володимир. Він оформив депозитний вклад у банку Глобус та виграв 7,5 тисяч грн.



Четверте та п’яте місце отримали Олена та Павло. Олена виграла 5 тисяч грн, Павло — 2,5 тисяч грн. Обидва оформили депозитні вклади у банку Кредит Дніпро.

Ще десять наших читачів, які скористались весняною акцією, виграли кожен по 1 тисячі грн на додаток до бонусу від «Мінфіну». П’ятеро отримали можливість пройти навчальний курс в нашій Академії, а 15 — квитки на майбутню конференцію від «Мінфіну» — «Жити на відсотки».

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