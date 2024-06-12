Вартість овочів борщового набору суттєво змінилася протягом року — Finance.ua
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Вартість овочів борщового набору суттєво змінилася протягом року

Особисті фінанси
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Вартість овочів борщового набору суттєво змінилася протягом року
Вартість овочів борщового набору суттєво змінилася протягом року
Вартість овочів борщового набору на гуртовому ринку «Шувар» суттєво змінилася протягом року, а через часті відключення світла в подальшому ціни можуть зростати через витрати на генератори для теплиць.
Про це розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» (м.Львів) Тетяна Попович.
За її словами, на сьогодні ціни на основні інгредієнти для приготування борщу порівняно з минулим 2023 роком змінилися наступним чином:
  • капуста: вартість знизилася у 4 рази, з 36,5 грн/кг до 8 грн/кг;
  • картопля: вартість зросла у 3 рази, з 6 грн/кг до 20 грн/кг;
  • буряк: вартість зросла у 5 разів, з 6 грн/кг до 29 грн/кг;
  • цибуля: вартість знизилася у 2 рази, з 45 грн/кг до 26,5 грн/кг;
  • морква: вартість знизилася у 2 рази, з 49 грн/кг до 20 грн/кг.
Попович зазначила, що ціни на сезонні овочі влітку можуть змінюватися залежно від кількох факторів: врожайність, попит і пропозиція, логістика та постачання, а також енергетичні витрати.
«Якщо будуть часті відключення світла, як минулого року, ціни можуть зростати через витрати на генератори для теплиць. Аналогічна ситуація спостерігалася в попередні роки, коли додаткові витрати на енергію підвищували вартість овочів та фруктів», — сказала експертка.
За матеріалами:
УНІАН
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