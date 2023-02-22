Верстати лазерного різання Virmer — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Верстати лазерного різання Virmer Сьогодні 16:17 — Технології&Авто

Верстати для лазерного різання металу Virmer поставляються по всьому світу. Вірмер має більш ніж 15 років досвіду виробництва промислового обладнання для різних галузей промисловості. Вони є постачальником у Нідерландах, але також постачають верстати для лазерного різання металу до країн Європи.

Невеликі металообробні компанії використовують портативніші моделі, але лазерні різаки по металу є стандартним маслом, що використовується в механічних майстернях і обробних виробництвах. Невеликі металообробні компанії, будівельні бюро і навіть любителі доступні в гаражах для тих, кому може знадобитися різання металевих листів, труб та прутків з таких матеріалів, як нержавіюча сталь та алюміній.

Різання металевих матеріалів.

Різак CO2:

Різаки CO2 початкового рівня дозволяють легко різати такі матеріали, як картон, акрил та дерево, оскільки ці матеріали легко горять та поглинають світло. Навпаки, метал проводить тепло і має відбивні властивості, тому лазер повинен сфокусувати свою енергію на невеликій площі, щоб проникнути через неї.

Co2-лазер може різати такі метали, як нержавіюча сталь та сталь. Але всі метали мають різні унікальні здібності, тому все залежить від властивостей металу.

Лазерне волокно:

Волоконні лазери допомагають різати алюміній та мідь.

Твердий оптоволоконний кабель використовується у волоконному лазері як приймальне середовище. Цей кабель містить деякі дуже рідкісні метали, такі як неодим, диспрозій, празеодим, тулій і гольмій.

Для висококонтрастного маркування добре підходять волоконні лазери. Вони є відмінним варіантом для постійного маркування серійних номерів, штрих-кодів та матриць даних на металах, оскільки вони мають менший фокусний діаметр і в 100 разів більш інтенсивні ніж системи CO2. Для таких програм, як пряме маркування компонентів та ідентифікація продукції, волоконні лазери використовуються повсюдно.

Важливі частини верстатів для лазерного різання:

Шлях відбивача

Лазерна ріжуча головка

Блок живлення лазера

Лазерний генератор

Водяний охолоджувач (при водяному охолодженні)

Панель управління

Система ЧПУ

Декілька простих речей можуть прискорити процес лазерного різання і досягти найкращих результатів. Секрет успішного проекту з використанням лазерного різання CO2 або волоконного лазера полягає в тому, щоб дізнатися, як вони реагують на різні матеріали після поєднання відповідного лазерного різака, потужності лазера та матеріалів.

Найвибагливіші послуги верстатів для лазерного різання:

Лазерні різаки по металу коштують дорого, і тільки деякі мають час або ресурси для їх використання. На щастя, є й інші, набагато дешевші способи одержання металевої стружки. Декілька сервісів зроблять це за вас, і часто все, що вам потрібно зробити, це завантажити файли САПР за миттєвою ціною, відправити дизайн, оплатити матеріали та доставку та чекати. Ви можете розмістити миттєве замовлення відповідно до ваших вимог і отримати машину на ваш вибір.

Найбільшим постачальником верстатів для лазерного різання металу на замовлення компанія Virmer

Важливою відмінністю є те, що метал відбиває, і деякі, особливо CO2-лазери, не можуть витримати без відображення лазером лазерного випромінювача. Через це сталі з низьким коефіцієнтом відбиття є основною метою застосування CO2-лазерів потужністю від 150 до 300 Вт.

Волоконні лазери працюють за іншою теорією, ніж CO2-лазери, що дозволяє їм досягати у багато разів більшої потужності практично без погіршення характеристик.

Як і у випадку з іншими лазерами та матеріалами, успішне лазерне різання металу вимагає тестування для визначення ідеальної точки фокусування, потужності та швидкості. Як показує досвід, використовуйте тільки CO2-лазери для різання металів з меншою здатністю, що відбиває, таких як сталь. Волоконні лазери можуть різати більшість металів, але дуже важливо правильно визначити параметри імпульсу та потужності для кожного матеріалу.

Переваги та небезпеки верстатів для лазерного різання:

Обробка лазерним променем має багато переваг, і навіть кілька незначних недоліків. Однією з переваг є те, що він може різати будь-який матеріал і не потребує дорогого обладнання. Більше того, він працює з більшою точністю та точністю і не відчуває поверхневого зношування. Основним недоліком обробки лазерним променем є гроші, необхідних її експлуатації. Коли пластик плавиться, він може виділяти небезпечні гази.

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