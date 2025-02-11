Верховний суд визнав законною приватизацію Укртелекому — Finance.ua

Верховний суд визнав законною приватизацію Укртелекому Сьогодні 14:10 — Фондовий ринок

Верховний Суд після 7 років судових процесів відхилив вимогу ФДМУ щодо розірвання приватизаційного договору Укртелекому, укладеного в 2011 році.

Про це повідомила компанія System Capital Management на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні сказано, що SCM не приймала участі у приватизації Укртелекому.

Контроль над Укртелекомом інвестиційна група набула пізніше, придбавши компанію ЕСУ, що була мажоритарним акціонером Укртелекому, в 2013 році на вторинному ринку.

Зазначається, що SCM перетворив Укртелеком з депресивної збиткової компанії з анахронічними сервісами в сучасну і прибуткову, зі стабільними сервісами, якими в умовах війни користуються державні органи та спецкористувачі — Сили безпеки й оборони України і вклав в її розвиток більше 800 млн доларів.

Як повідомляли Українськi Новини, у березні 2011 року Фонд держмайна продав компанії «ЕСУ» (Київ, тоді дочірня компанія австрійського інвестиційно-фінансового консорціуму EPIC) 92,79% акцій «Укртелекому» за 10,575 млрд гривень.

У 2013 році компанія System Capital Management (Донецьк) придбала у компанії EPIC (Австрія) 92,79% акцій «Укртелекому» шляхом придбання компанії «ЕСУ».

У травні 2017 року Фонд держмайна звернувся в суд із позовом про розірвання договору купівлі-продажу акцій «Укртелекому» від 2011 і стягнення пені 2,17 млрд гривень.

ФДМУ заявляв про невиконання умов, передбачених договором купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «Укртелеком», укладеним між Фондом державного майна і ТОВ «ЕСУ», і Концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ «Укртелеком», що є невід’ємною частиною договору.

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