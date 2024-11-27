Верховний суд визнав руйнування садиби Зеленських у Києві законним — Finance.ua

Верховний суд визнав руйнування садиби Зеленських у Києві законним Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

Верховний суд визнав руйнування садиби Зеленських у Києві законним

Верховний суд визнав законним руйнування садиби Зеленських у Києві, яка отримала статус пам’ятки історії та архітектури. Це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже забезпечити підстави для руйнування й інших пам’яток.

Про це розповів столичний активіст-пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, відповідне рішення, після більше як півроку роздумів, приняла колегія суддів на чолі з Андрієм Рибачуком.

«Зокрема, суд визнав видачу містобудівних умов і обмеження на реконструкцію садиби законним. І це, попри те, що будівля таки отримала статус памʼятки історії та архітектури. А єдиним дозволеним видом робіт на памʼятках, згідно закону — є виключно їх реставрація», — наголосив Перов.

Він додав, що суд відхилив касаційні скарги Київської міської прокуратури та ГО «Спадщина».

«Тепер це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже забезпечити підстави для руйнування й інших памʼяток», — підкреслює Перов.

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