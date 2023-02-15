Верховний Суд поставив крапку у справі про націоналізацію ПриватБанку — Finance.ua
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Верховний Суд поставив крапку у справі про націоналізацію ПриватБанку

Фондовий ринок
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Велика палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції, за якою колишні власники ПриватБанку за жодних обставин не зможуть повернути акції банку, які перейшли у власність держави.
Про це повідомив у Facebook голова НБУ Андрій Пишний.
"Сьогодні Верховний Суд поставив крапку у справі, яка тягнеться вже кілька років. Ви, напевно, знаєте її як справу Олександра Дубілета, ексголови правління ПриватБанку.

Рішення

Велика Палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції. Нею було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року", — написав Пишний.
За словами Пишного, це означає, що суд визнав правомірним застосування у цій справі норм ЗУ № 590-ІХ (т.зв. «антиколомойський закон»), що унеможливлює будь-які подальші намагання відіграти назад.
«І навіть більше — це означає, що, крім справи Дубілета, буде закрито ще понад 40 подібних судових справ. Їх ініціювали колишні власники, щоб незаконно повернути собі ПриватБанк. І це в той час, коли держава витратила на порятунок банку від фінансового краху, спричиненого діями тих же колишніх власників, понад 155 мільярдів гривень», — резюмував голова НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • Клієнти ПриватБанку здійснюють через цифрові канали майже 97% платежів. Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, 70% клієнтів минулого року зазвичай робили платежі у смартфоні та мобільному додатку Приват24, ще 18,5% клієнтів у вебверсії Приват24.
  • За рік через торгові термінали ПриватБанку українці отримали 18 млрд грн готівки на касах. Про це повідомляє пресслужба банку.
  • Найчастіше українці знімали готівку на касах продуктових магазинів та супермаркетів (72%), а також у аптеках (11%).
  • Найбільш активно сервісом користувалися у грудні — минулого місяця наші клієнти здійснили 2,06 млн операцій та зняли 3,3 млрд грн.

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За матеріалами:
Finance.ua
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