Верховний Суд підтвердив банкрутство «Богдан Моторс» — Finance.ua

Верховний Суд підтвердив банкрутство «Богдан Моторс»

Вчора 10:33 — Фондовий ринок

Верховний Суд підтвердив правомірність визнання банкрутом автомобільної компанії «Богдан Моторс» (Київ), що входить до корпорації «Богдан».

Про це йдеться в ухвалі суду від 8 червня.

Господарський суд Дніпропетровської області 23 грудня 2020 року відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «Богдан Моторс» за заявою ТОВ «Фінансова компанія «Фінворк», було запроваджено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном компанії.

Госпсуд Дніпропетровської області ухвалою від 6 липня 2021 року, залишеною без змін ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 22 листопада 2021 року, припинив процедуру розпорядження майном компанії «Богдан Моторс», компанія була визнана банкрутом і була відкрита ліквідаційна процедура.

Відповідно до реєстру вимог кредиторів загальна сума заборгованості компанії становила 6,7 млрд гривень.

Кредитор у справі — АТ «Укрексімбанк» звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просив вищезазначені рішення судів у цій справі скасувати та направити справу до суду першої інстанції для продовження його розгляду на стадії розпорядження майном боржника.

При цьому Верховний Суд залишив цю касаційну скаргу без задоволення та залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій, таким чином підтвердивши правомірність визнання компанії банкрутом.

Як повідомляли Українськi Новини, 6 липня 2021 року Господарський суд Дніпропетровської області визнав «Богдан Моторс» банкрутом та відкрив процедуру ліквідації.

Згідно з матеріалами цієї справи, були внесені до Реєстру вимог кредиторів грошові вимоги ТОВ «Автомобільна група «Богдан» на суму 349,82 млн гривень, ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бриз» від імені та за рахунок якого діє ТОВ «Компанія з управлінню активами «Ф’южн Капітал Партнерс» — 385,8 млн гривень, компанії «Саревін Інвестментс ЛТД» — 2,35 млрд гривень, АТ «Укрексімбанк» — 894,3 млн гривень, UniCredit Bank Aktiengesellshaft — 248 млн гривень.

Окремо було внесено до Реєстру грошові вимоги АТ « Міжнародний Інвестиційний Банк » у розмірі 181,56 млн гривень, Укрексімбанку у розмірі 748,03 млн гривень та UniCredit Bank у розмірі 1,53 млрд гривень як забезпечені заставою (іпотекою) майна боржника.

У грудні 2020 року Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження про банкрутство «Богдан Моторс».

Компанія «Богдан Моторс» є одним із найбільших в Україні виробників автобусів, тролейбусів, вантажних машин та спецтехніки.

Корпорація «Богдан» контролюється колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олегом Гладковським, вона створена у лютому 2005 року 20 підприємствами-виробниками та реалізаторами автомобільної та автобусної техніки.

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