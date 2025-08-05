Верховний Суд остаточно підтвердив законність виведення з ринку АТ «Місто Банк» — Finance.ua

Верховний Суд остаточно підтвердив законність виведення з ринку АТ «Місто Банк» Сьогодні 14:10 — Фондовий ринок

Верховний Суд остаточно підтвердив законність виведення з ринку АТ «Місто Банк»

Верховний Суд 28 липня 2025 року, розглянувши касаційну скаргу Національного банку, скасував рішення попередніх інстанцій та підтвердив правомірність рішень Національного банку про віднесення АТ «Місто Банк» до категорії неплатоспроможних та про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку.

Про це повідомив НБУ.

Постанова Верховного Суду в зазначеній справі є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як зазначено в постанові Верховного Суду, суди попередніх інстанцій неправильно застосували норми Закону України «Про банки і банківську діяльність» та порушили норми статті 266−1 Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки без належних підстав переоцінили професійні судження НБУ, не врахували виключний характер повноважень Національного банку щодо віднесення банку до категорії неплатоспроможних у встановлені законом строки та безпідставно надали перевагу аргументам позивача.

«Національний банк вітає законне та обґрунтоване судове рішення. Верховний Суд дійшов правильного висновку про те, що АТ „Місто Банк“ безпідставно обліковувало на балансі цілісний майновий комплекс з виробництва та переробки сої, що призвело до порушення нормативів ліквідності банку. Зменшення нормативів достатності регулятивного капіталу та достатності основного капіталу до від’ємних значень стало підставою для прийняття рішення про віднесення АТ „Місто Банк“ до категорії неплатоспроможних з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів», — зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку України Віктор Григорчук.

Довідка Finance.ua:

Правління Національного банку 14 грудня 2020 року ухвалило рішення про віднесення АТ «Місто Банк» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням значення нормативів достатності капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня через втрату одного з основних активів — підприємства з переробки сої в Херсонській області.

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