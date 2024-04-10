Верховний Суд не дозволив компаніям, пов’язаним з родиною Суркісів, стягнути з Приватбанку $350 млн — Finance.ua

Верховний Суд не дозволив компаніям, пов’язаним з родиною Суркісів, стягнути з Приватбанку $350 млн Сьогодні 10:10 — Фондовий ринок

Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та Приватбанку у справі № 757/7499/17 за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів, до державного Приватбанку, Мінфіну та Уряду про стягнення з Приватбанку майже 350 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Таким чином, колегія суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у складі судді-доповідача Петрова Є.В., суддів Грушицького А.І., Ігнатенка В.М., Литвиненко І.В, Олійник А.С. запобігла стягненню вказаної суми з державного банку.

«Ми вітаємо це рішення Верховного Суду. Перемога у цій справі - це не просто спільний юридичний успіх Приватбанку та Кабінету Міністрів, це підтвердження того, що верховенство права та справедливість є основою демократичного суспільства… Таких же результатів очікуємо у інших резонансних судових справах», — зауважив голова правління Приватбанку Герхард Бьош.

Справа «компаній Суркісів» розглядалася судами з 2017 року, з 2020 — у Верховному Суді.

Вперше в історії України йдеться про стягнення коштів на підставі ухвали суду про забезпечення позову.

Приватбанк вітає рішення Верховного Суду і сподівається, що ця гучна справа матиме наслідки для тих, хто причетний до скасованих Верховним Судом одіозних і незаконних рішень про забезпечення позову.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці 2016 року під час націоналізації Приватбанку грошові кошти, розміщені компаніями-нерезидентами (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP) на депозитних рахунках кіпрської філії банку, були включені до процедури bail-in, оскільки Національний банк України визнав родину Суркісів та їх компанії пов’язаними з Приватбанком особами.

Окрім двох позовів, що зараз перебувають на розгляді в українських судах різних юрисдикцій (Печерський районний суд міста Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд), вказані компанії-нерезиденти одночасно намагаються отримати необхідне рішення і у суді на Кіпрі (справа № 2510/2017).

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.