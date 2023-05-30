Верховна Рада погодила французький кредит Укрзалізниці у розмірі €37,6 млн: на що підуть кошти — Finance.ua

Верховна Рада погодила французький кредит Укрзалізниці у розмірі €37,6 млн: на що підуть кошти Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Верховна Рада погодила французький кредит Укрзалізниці у розмірі €37,6 млн: на що підуть кошти

Верховна Рада ратифікувала договір між Францією та Україною щодо кредиту на закупівлю рейок для Укрзалізниці. За відповідний проект постанови № 0202 проголосувало 303 депутати.

Про це повідомляє портал ВРУ.

Згідно договору, Франція надасть Україні кредит у розмірі до €37,6 млн. З них не менше 70% грошей підуть на закупівлю рейок, а інші кошти — на їх постачання.

Гроші надаються на 35 років, включаючи 14-річний пільговий період зі ставкою 0,0161% річних. Україні треба буде повертати кредитні кошти щопівроку впродовж 21 року, почавши виплати через 14,5 років після вибірки коштів (вона має бути обов’язково здійснена до кінця 2027 року).

Сама угода була підписана 13 грудня 2022 року під час зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра економіки, фінансів та промислового і цифрового суверенітету Франції Брюно Ле Мера у Парижі.

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У свою чергу в Укрзалізниці тоді повідомили, що підписали прямий договір із французьким виробником рейок Saarstahl Rail: цей контракт допоможе відновити пошкоджені колії і замінити застарілі, що відпрацювали свій ресурс.

Це, в свою чергу, дасть змогу збільшити швидкість і безпеку руху поточною колією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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