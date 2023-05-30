Верховна Рада погодила французький кредит Укрзалізниці у розмірі €37,6 млн: на що підуть кошти — Finance.ua
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Верховна Рада погодила французький кредит Укрзалізниці у розмірі €37,6 млн: на що підуть кошти

Казна та Політика
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Верховна Рада погодила французький кредит Укрзалізниці у розмірі €37,6 млн: на що підуть кошти
Верховна Рада погодила французький кредит Укрзалізниці у розмірі €37,6 млн: на що підуть кошти
Верховна Рада ратифікувала договір між Францією та Україною щодо кредиту на закупівлю рейок для Укрзалізниці. За відповідний проект постанови № 0202 проголосувало 303 депутати.
Про це повідомляє портал ВРУ.
Згідно договору, Франція надасть Україні кредит у розмірі до €37,6 млн. З них не менше 70% грошей підуть на закупівлю рейок, а інші кошти — на їх постачання.
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Гроші надаються на 35 років, включаючи 14-річний пільговий період зі ставкою 0,0161% річних. Україні треба буде повертати кредитні кошти щопівроку впродовж 21 року, почавши виплати через 14,5 років після вибірки коштів (вона має бути обов’язково здійснена до кінця 2027 року).
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Сама угода була підписана 13 грудня 2022 року під час зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра економіки, фінансів та промислового і цифрового суверенітету Франції Брюно Ле Мера у Парижі.
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У свою чергу в Укрзалізниці тоді повідомили, що підписали прямий договір із французьким виробником рейок Saarstahl Rail: цей контракт допоможе відновити пошкоджені колії і замінити застарілі, що відпрацювали свій ресурс.
Це, в свою чергу, дасть змогу збільшити швидкість і безпеку руху поточною колією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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