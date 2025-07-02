Веніславський розповів, чи зможуть українці після 25 уникнути мобілізації — Finance.ua

Веніславський розповів, чи зможуть українці після 25 уникнути мобілізації
В Україні не можна обмежити право на освіту. Однак необхідно припиняти зловживання, щоб це не було можливістю отримати відстрочку.
Про це заявив, Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє Медіацентр Україна.
«Такого законопроєкту, який би обмежив таке право (отримати освіту. — Ред.) я не бачив. Взагалі, будь-яке обмеження права на освіту буде неконституційним. Бо Конституція це гарантує», — заявив Веніславський.
Однак наразі є дилема, яка виникла на початку повномасштабного вторгнення, адже право на освіту перетворилося на можливість зловживання, щоб отримати право на відстрочку.
«Кількість студентів віком 30 — 50+ у 2022 — 2023 роках значно збільшилась. Професійно-технічна освіта також передбачає право на відстрочку. Тому, тут треба підходити раціонально, щоб не обмежити право на освіту, але і унеможливити зловживання», — розповів нардеп.
Нещодавно профільний підкомітет Комітету Верховної Ради з питань освіти розглянув законопроєкт Кабміну, який унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації.
Документ пропонує:
- унеможливити використання освіти, як способу від виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, і посилити правопорядок у закладах освіти;
- педагогічним працівникам з науковими ступенями надати право відстрочки від призову по мобілізації.
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