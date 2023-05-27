Великий позашляховик Lexus TX вперше показали зсередини — Finance.ua
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Великий позашляховик Lexus TX вперше показали зсередини

Фондовий ринок
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Великий позашляховик Lexus TX вперше показали зсередини
Великий позашляховик Lexus TX вперше показали зсередини
За два тижні після публікації першого зображення позашляховика TX компанія Lexus представила пару рендерів салону перспективної новинки. Таким чином, вперше з’явилася можливість зазирнути усередину Lexus TX.
Великий позашляховик Lexus TX вперше показали зсередини
А там три ряди сидінь (причому передні з вираженою бічною підтримкою), преміальна акустика Mark Levinson (відповідний шильдик є на передній дверній карті) і незвичайні дверні ручки, на які потрібно натискати.
Жодних нових технічних подробиць про новинку не з’явилося. Раніше повідомлялося, що довжина Lexus TX складе 5,1 м, в базі автомобіль отримає турбомотор об'ємом 2,4 л з 8-ступеневим «автоматом», а у топового TX 500 h буде гібридна силова установка з атмосферним мотором об'ємом 2,5 л., парою електромоторів та варіатором eCVT.
Офіційна прем'єра новинки відбудеться 8 червня.
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За матеріалами:
Ampercar
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