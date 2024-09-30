Великий конкурс: жінки активно подаються на навчання водійок вантажівок — Finance.ua

Великий конкурс: жінки активно подаються на навчання водійок вантажівок Сьогодні 07:41 — Валюта

Великий конкурс: жінки активно подаються на навчання водійок вантажівок

Понад 1000 жінок подали заявки на участь у проєкті з підготовки водійок вантажівок, який нещодавно стартував.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Проєкт дає можливість 100 жінкам отримати права водія «С» або «СЕ» і забезпечує їх подальше працевлаштування в транспортні компанії.

Читайте також Жінки встановили рекорд у відкритті ФОПів влітку 2024 року (інфографіка)

«Коли понад 1000 жінок за такий короткий термін виявляють бажання приєднатися до проєкту, це свідчить про їхній величезний потенціал та готовність до нових професійних викликів. Кількість кандидаток у 10 разів перевищує заплановану кількість місць для навчання, тому ми вже працюємо над тим, щоб масштабувати проєкт», — прокоментував заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Як йдеться в повідомленні, протягом двох тижнів після завершення реєстрації учасницям надішлють результати відбору на електронну пошту. Якщо анкета кандидатки успішно пройде відбір, менеджери повідомлять про подальші кроки.

Нагадаємо, в Україні жінок безоплатно навчатимуть на далекобійниць, пілотний проєкт запускають у чотирьох містах.

Наразі щонайменше 10 компаній, що займаються перевезеннями, вже висловили готовність підтримати ініціативу та надати робочі місця для нових водійок вантажівок.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.