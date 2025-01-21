Великий інвестор заробив $47,5 мільйона на новій криптовалюті! — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Великий інвестор заробив $47,5 мільйона на новій криптовалюті! Сьогодні 14:32 — Криптовалюта

Великий інвестор заробив $47,5 мільйона на новій криптовалюті!

Один із інвесторів зробив сміливу ставку, вклавши кошти в нову криптовалюту на етапі її запуску. Цей ранній крок перетворився на приголомшливий прибуток у $47,5 мільйона. Цей несподіваний успіх привернув увагу багатьох. Які стратегії привели до такого значного результату, і чого інші можуть навчитися з цього прикладу?

XYZVerse: Найкращий новий мем-проєкт, який не можна пропустити!

XYZ — це ваш ексклюзивний доступ до революції, де спорт поєднується з мем-культурою. XYZ є ключовим елементом екосистеми XYZVerse, яка дозволяє користувачам отримувати вигоду від зростаючого попиту на мем-коїни.

Уявіть собі: Polymarket досяг $1 мільярда торгового обсягу під час виборів у США. Тепер додайте до цього хайп мем-коїнів і азарт спортивних ставок. XYZVerse продовжує розширюватися, а ваші винагороди ростуть з кожним днем!

XYZVerse офіційно визнаний «Найкращим новим мем-проєктом», що підкреслює його величезний потенціал.

Встигніть приєднатися до попереднього продажу XYZ у першому кварталі до вибухового зростання!<<<

Мем-коїни — це беззаперечні чемпіони криптосвіту, і XYZ готовий розгромити конкурентів. Потенційна дохідність може досягти 7900% до моменту генерації токенів (TGE). Забудьте про зростання BOME на 5000% або WIF на 1000% — XYZ готовий перевершити всіх!

З майбутніми лістингами на найбільших CEX і DEX платформах, надійним захистом у вигляді аудованих смартконтрактів і повністю перевіреною командою, XYZ випереджає ринок. Отримайте перевагу раннього інвестора, поки інші тільки збираються на старт!

Монета MELANIA злетіла: нова зірка криптовалюти з величезним потенціалом

Монета MELANIA наробила галасу на криптовалютному ринку, збільшивши свою вартість на 53% всього за кілька годин після запуску. Почавши з ціни $11,36, ця нова криптовалюта має загальний обсяг пропозиції в 1 мільярд монет. Ринкова капіталізація MELANIA вже перевищила $1,6 мільярда, що дозволило їй увійти до топ-100 криптовалют.

Цікаво, що MELANIA не має жодних зв’язків із політичними кампаніями чи державними структурами. Розподіл монет виглядає так:

35% виділено команді;

виділено команді; 20% — спільноті;

— спільноті; 20% — у резерв;

— у резерв; 15% — для публічних продажів;

— для публічних продажів; 10% — для забезпечення ліквідності.

Проєкт забезпечує прозорість завдяки повному періоду вестингу в 13 місяців.

Інвестори вже отримують величезні прибутки. За даними Lookonchain, один із інвесторів використав два гаманці для купівлі MELANIA і заробив $47,5 мільйона. Наприклад:

З одного гаманця він витратив 2100 SOL (близько $560,000), купивши 1,52 мільйона MELANIA, і продав їх за $11,5 мільйона, отримавши $11 мільйонів прибутку.

З іншого гаманця він витратив 800,000 USDC на купівлю 3,84 мільйона MELANIA, продав половину за $16,45 мільйона, а решта монет оцінюється в $20,85 мільйона.

Це стрімке зростання робить MELANIA привабливим варіантом для поточного ринку. Завдяки прозорому підходу і вдалому виходу на ринок, MELANIA може конкурувати з іншими топовими криптовалютами.

Такі альткоїни, як MELANIA, демонструють перспективи, але XYZVerse (XYZ) виділяється як мем-коїн, який об’єднує фанатів спорту в єдиній екосистемі й націлений на зростання в 20 000% під час бичачого ринку 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.