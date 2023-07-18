Великий і дешевий планшет від компанії Acer (фото) — Finance.ua
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Великий і дешевий планшет від компанії Acer (фото)

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Великий і дешевий планшет від компанії Acer (фото)
Великий і дешевий планшет від компанії Acer (фото)
Модель отримала назву Acer Iconia Tab M10. Пристрій пропонує 10,1-дюймовий дисплей з FHD LCD матрицею на 60 Гц. Новинка оснащена процесором MediaTek Kompanio 500 і 4 ГБ оперативної пам’яті. Про це пише Технофан.
Вбудована пам’ять планшета становить 64 ГБ або 128 ГБ. За бажанням його можна розширити за допомогою карти microSD.
Acer Iconia Tab M10 працює від акумулятора ємністю 6000 мАг. Планшет отримав основну камеру на 13 МП, фронтальну камеру на 5 МП, стереодинаміки та металевий корпус товщиною 8,6 мм і вагою 460 г.
Продажі Acer Iconia Tab M10 стартують найближчим часом. Коштуватиме новинка 149 доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
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