Великий і дешевий планшет від компанії Acer (фото) — Finance.ua

Великий і дешевий планшет від компанії Acer (фото) Сьогодні 22:39 — Фондовий ринок

Великий і дешевий планшет від компанії Acer (фото)

10 . Пристрій пропонує 10,1-дюймовий дисплей з FHD LCD матрицею на 60 Гц. Новинка оснащена процесором MediaTek Kompanio 500 і 4 ГБ оперативної пам’яті. Про це пише Модель отримала назву Acer Iconia Tab M. Пристрій пропонує 10,1-дюймовий дисплей з FHD LCD матрицею на 60 Гц. Новинка оснащена процесором MediaTek Kompanio 500 і 4 ГБ оперативної пам’яті. Про це пише Технофан

Вбудована пам’ять планшета становить 64 ГБ або 128 ГБ. За бажанням його можна розширити за допомогою карти microSD.

Acer Iconia Tab M 10 працює від акумулятора ємністю 6000 мАг. Планшет отримав основну камеру на 13 МП, фронтальну камеру на 5 МП, стереодинаміки та металевий корпус товщиною 8,6 мм і вагою 460 г.

Продажі Acer Iconia Tab M 10 стартують найближчим часом. Коштуватиме новинка 149 доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.