Великий бізнес у травні сплатив до місцевих бюджетів понад 2 мільярди — Finance.ua
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Великий бізнес у травні сплатив до місцевих бюджетів понад 2 мільярди

Казна та Політика
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Великий бізнес у травні сплатив до місцевих бюджетів понад 2 мільярди
Великий бізнес у травні сплатив до місцевих бюджетів понад 2 мільярди
У травні великий бізнес сплатив до місцевих бюджетів 2,4 млрд грн, що на 0,4 млрд грн більше, ніж у травні торік.
Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
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«У травні 2023 року до місцевих бюджетів платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків сплачено 2,4 млрд грн, що на 19,9%, або на 0,4 млрд грн більше, ніж у травні минулого року», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що податку на доходи фізичних осіб сплачено 801,9 млн грн, що на 227,9 млн грн, або на 39,7% більше, ніж за травень минулого року.
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Також, у травні цього року великий бізнес спрямував до місцевих бюджетів 1,4 млрд грн податку на прибуток.
До бюджету міста Києва великі платники Центрального управління сплатили 68,9 млн грн податку на майно та 25,7 млн грн акцизного податку від роздрібного продажу підакцизної продукції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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