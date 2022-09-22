Велика Британія домовляється про купівлю скрапленого газу в США – Bloomberg — Finance.ua

Велика Британія домовляється про купівлю скрапленого газу в США – Bloomberg Вчора 19:32 — Енергетика

Велика Британія домовляється про купівлю скрапленого газу в США – Bloomberg

Британія прагне укласти договори щодо довгострокових поставок скрапленого природного газу від американських виробників, оскільки високі ціни на енергоносії в Європі загрожують економіці навіть цієї зими.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Джерела, які побажали залишитись анонімними, оскільки переговори є приватними, зазначили, що урядова цільова група з енергопостачання шукає пропозиції від експортерів СПГ щодо поставок вітчизняним покупцям за угодами, які триватимуть до 20 років.

Речник Департаменту бізнесу, енергетики та промислової стратегії відмовився від коментарів. Переговори все ще знаходяться на початковій стадії, і неясно, хто буде платити за будь-які вантажі газу.

Великобританії активізувала пошук джерел постачання в той момент, коли інші європейські країни також намагаються запастися газом напередодні найхолодніших місяців і диверсифікувати свої джерела палива в довгостроковій перспективі.

Але на відміну від таких країн, як Німеччина, Велика Британія не залежить від російського газу, а натомість використовує власний видобуток, норвезькі поставки, що надходять через підводні трубопроводи, і вантажі СПГ.

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