Велика Британія домовляється про купівлю скрапленого газу в США – Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Велика Британія домовляється про купівлю скрапленого газу в США – Bloomberg

Енергетика
147
Велика Британія домовляється про купівлю скрапленого газу в США – Bloomberg
Велика Британія домовляється про купівлю скрапленого газу в США – Bloomberg
Британія прагне укласти договори щодо довгострокових поставок скрапленого природного газу від американських виробників, оскільки високі ціни на енергоносії в Європі загрожують економіці навіть цієї зими.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Джерела, які побажали залишитись анонімними, оскільки переговори є приватними, зазначили, що урядова цільова група з енергопостачання шукає пропозиції від експортерів СПГ щодо поставок вітчизняним покупцям за угодами, які триватимуть до 20 років.
Читайте також
Речник Департаменту бізнесу, енергетики та промислової стратегії відмовився від коментарів. Переговори все ще знаходяться на початковій стадії, і неясно, хто буде платити за будь-які вантажі газу.
Великобританії активізувала пошук джерел постачання в той момент, коли інші європейські країни також намагаються запастися газом напередодні найхолодніших місяців і диверсифікувати свої джерела палива в довгостроковій перспективі.
Але на відміну від таких країн, як Німеччина, Велика Британія не залежить від російського газу, а натомість використовує власний видобуток, норвезькі поставки, що надходять через підводні трубопроводи, і вантажі СПГ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.