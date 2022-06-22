Величезний багажник та 510 сил: представлено сімейний спорткар BMW M3 Touring (відео) — Finance.ua

Величезний багажник та 510 сил: представлено сімейний спорткар BMW M3 Touring (відео)

Величезний багажник та 510 сил: представлено сімейний спорткар BMW M3 Touring (відео)

BMW M3 2023 вперше в історії моделі отримав сімейну версію Touring у кузові універсал. Його представили на Фестивалі швидкості у британському Гудвуді, а продаж стартує з листопада. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

Характеристики BMW M3 Touring

Новий BMW M3 Touring оснащений 3,0-літровою турбошісткою потужністю 510 к.с. і з крутним моментом 650 Н∙м. З 8-ступінчастою автоматичною КПП він розганяється до 100 км/год за 3,6 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 280 км/год.

Універсал BMW M3 пропонують лише з повним приводом та активним заднім диференціалом. У нього переналаштована ходова, а за доплату доступні карбоново-керамічні гальма. На автодромі Нюрбургрінг автомобіль показав час кола 7:35.06, тобто виявився швидшим за BMW M5 і став найшвидшим універсалом.

Дизайн BMW M3 Touring

Впізнати новий BMW M3 Touring можна насамперед за величезними «ніздрями» решітки радіатора та агресивним переднім бампером. Крім того, передбачено обвіс, а колісні арки розширені, щоб помістити широкі 19-дюймові шини. Ззаду видно чотири вихлопні труби, а на даху встановлений спойлер.

Салон BMW M3 Touring оброблений шкірою та карбоном. Автомобіль отримав спортивне кермо та ківшеподібні передні сидіння. Як і у всіх BMW 3 Series 2023, на передній панелі встановлений новий вигнутий дисплей, причому його графіка в М3 особлива.

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