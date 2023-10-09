Величезний багажник і 1000 сил: розкрито цікаві подробиці Tesla Cybertruck (відео) — Finance.ua
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Величезний багажник і 1000 сил: розкрито цікаві подробиці Tesla Cybertruck (відео)

Технології&Авто
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Величезний багажник і 1000 сил: розкрито цікаві подробиці Tesla Cybertruck (відео)
Величезний багажник і 1000 сил: розкрито цікаві подробиці Tesla Cybertruck (відео)
Електричний пікап Tesla Cybertruck все ближче до офіційної презентації. Серійну версію моделі покажуть уже найближчим часом, а поки розкрили її нові подробиці. Про авто розповіли блогери, які протестували електрокар.
Вони змогли випробувати топову версію Tesla Cybertruck Performance. Вона отримала тримоторну установку потужністю понад 1000 к. с. — як у Tesla Model S Plaid. Утім, 1000-вольтне обладнання запозичили не в нього, а у вантажівки Tesla Semi.
Величезний багажник і 1000 сил: розкрито цікаві подробиці Tesla Cybertruck (відео)
Пікап отримав двонаправлену зарядку, тобто може живити електроенергією різні прилади. Поліпшити маневреність покликані керовані задні колеса. Пневмопідвіска м’якша, ніж у інших Tesla, а також дає можливість збільшити кліренс до 370 мм.
Електромобіль Tesla Cybertruck отримає поліпшену мультимедійну систему і потужну бездротову зарядку для смартфонів. Важеля КПП немає — перемикання відбувається через тачскрін.
Скло між салоном і кузовом опускається. Задній борт і кришка-ролети оснащені електроприводом, причому керувати ними можна зі смартфона. Запасне колесо заховано під підлогою кузова. А ось висувної рампи, як у прототипу, не буде. Зате у Tesla Cybertruck доволі місткий передній багажник — туди вдалося залізти людині зростом 170 см.
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За матеріалами:
Фокус
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