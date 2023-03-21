Вчора Silicon Valley Bank, сьогодні Credit Suisse – хто наступний? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Вчора Silicon Valley Bank, сьогодні Credit Suisse – хто наступний? Сьогодні 09:54 — Валюта

Після банкрутства популярного в IT-індустрії банку Silicon Valley Bank проблеми почалися у швейцарського Credit Suisse. Причина його проблем — неможливість виконати свої зобов’язання перед вкладниками. У цій ситуації Saudi National Bank відмовився підтримати Credit Suisse. хоча до цього він інвестував у нього понад 1,4 млрд. доларів США. Наразі втрати Saudi National Bank перевищили 1,0 млрд доларів. Незважаючи на втручання ЦБ Швейцарії, Credit Suisse погодився UBS Group AG. Проте банківський сектор, як і раніше, «штормить». Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Ринкова капіталізація Credit Suisse та UBS Group AG (млрд доларів). Джерело: bloomberg.com

Сума операції з купівлі Credit Suisse його конкурентами склала трохи більше 2,0 млрд. доларів США. Для UBS Group AG це дуже вигідна угода, оскільки на момент злиття Credit Suisse коштував майже 8 млрд доларів. Це історична подія для всієї банківської системи Європи — адже Credit Suisse проіснував на ринку 166 років. Рішення UBS мало заспокоїти інвесторів.

Уряд Швейцарії надав гарантії на 9 млрд. швейцарських франків. Крім того, UBS може отримати додатковий кредит на 100 млрд. франків для підтримки платоспроможності. Дане рішення підтримали і в США: міністр фінансів Джанет Йеллен (Janet Yellen) та голова ФРС Джером Пауелл (Jerome Powell) привітали рішення про угоду між Credit Suisse та UBS Group AG.

Проблеми із стійкістю банківської системи є й у Німеччині.Акції Deutsche Bank та Commerzbank дешевшають, оскільки ці банки можуть стати наступними після Credit Suisse. В умовах жорсткої монетарної політики ЄЦБ це може стати серйозною проблемою для стабільності єврозони. Deutsche Bank так і не оговтався після кризи 2008 року — на її балансі маса проблемних активів і охочих піти на угоду може не знайтись. ЄЦБ також навряд чи втрутиться у ситуацію.

Цього тижня вирішиться важливіше питання — чи зможе ФРС США продовжити підвищення облікової ставки та скорочення балансу. Очевидно, що мети «жорсткої» монетарної політики ще не досягнуто. Найбільш важка ситуація з інфляцією, яка ще може за інерцією продовжувати падіння. Але якщо ФРС почне «пом’якшувати» грошово-кредитну політику, зростання цін поновиться з новою силою. Останнє є більшим політичним ризиком, яким скористаються противники Президента США на майбутніх виборах у 2024 році.

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