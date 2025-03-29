Вчені зі США розробили надтонкі сонячні панелі — Finance.ua

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Вчені зі США розробили надтонкі сонячні панелі

Технології&Авто
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Вчені зі США розробили надтонкі сонячні панелі
Вчені зі США розробили надтонкі сонячні панелі, Фото: ілюстративне
Дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили легкі та надгнучкі сонячні елементи, які можна наносити на різні поверхні, перетворюючи їх на джерела енергії.
Про це пише Small Methods.

Основні характеристики технології

Нові сонячні елементи у 100 разів легші за традиційні кремнієві панелі, але генерують у 18 разів більше енергії на кілограм ваги. Їхня товщина становить всього 2,3 мікрометра — це в 50 разів тонше за людську волосину.
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Головна інновація — застосування перилену, що робить панелі надзвичайно тонкими та гнучкими.
Завдяки цьому їх можна інтегрувати в одяг, дрони, текстиль, паперові аркуші та навіть повітряні кулі.

Висока енергоефективність

Технологія дозволяє генерувати 6 Вт енергії на грам ваги, що суттєво перевищує можливості сучасних панелей. Це відкриває перспективи для застосування сонячних елементів там, де традиційні рішення були недоступними.
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Для забезпечення міцності дослідники розробили спеціальний метод виробництва за кімнатної температури. Однак перед комерційним запуском технології потрібно вирішити кілька проблем, зокрема розробити ефективні методи масового виробництва.
Очікується, що ця технологія може змінити підхід до використання сонячної енергії та стане доступною протягом наступного десятиліття.
Якщо вчені подолають технологічні виклики, ультратонкі панелі знайдуть широке застосування у відновлюваній енергетиці, портативній електроніці та транспорті.
За матеріалами:
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