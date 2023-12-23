Вчені створили унікальний розумний одяг, що працює від сонячної енергії — Finance.ua

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Вчені створили унікальний розумний одяг, що працює від сонячної енергії

Технології&Авто
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Вчені створили унікальний розумний одяг, що працює від сонячної енергії
Вчені створили унікальний розумний одяг, що працює від сонячної енергії
Дослідники з Нанкайського університету зробили прорив у галузі «розумного» одягу, здатного швидко регулювати температуру тіла за допомогою сонячної енергії.
Вчені створили новий гнучкий матеріал, який захоплює сонячне світло для накопичення і передачі тепла. Він вміє швидко перемикатися між режимами охолодження і нагрівання, підтримуючи температуру шкіри без використання батарей.
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Відкриття розширює природні способи терморегуляції. Особливість матеріалу полягає у його здатності швидко реагувати на зміни навколишньої температури, досягаючи комфортних значень за лічені секунди. Так, в одному з тестів матеріал знизив температуру шкіри учасника експерименту на 9% всього за декілька секунд. Науковці припускають, що матеріал може бути інтегрований у повсякденний одяг або навіть у скафандри астронавтів.
Дослідники також розглядають можливості застосування нового матеріалу у покриттях транспортних засобів або будівель для підтримки оптимальної температури без використання кондиціонерів. Вони впевнені: умовах глобальної зміни клімату та екстремальних температур такі матеріали можуть мати значний вплив на повсякденне життя, забезпечуючи захист не лише для спеціальних середовищ, а й для мегаполісів.
За матеріалами:
noworries
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