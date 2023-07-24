Вчені спільно з Google розробили штучний інтелект, який здатний рятувати життя пожежників — Finance.ua

Вчені спільно з Google розробили штучний інтелект, який здатний рятувати життя пожежників Сьогодні 23:05 — Технології&Авто

Вчені спільно з Google розробили штучний інтелект, який здатний рятувати життя пожежників

Дослідники Національного інституту стандартів і технологій США (NIST), спільно з Університетом Рочестера та Google, розробили модель штучного інтелекту, що передбачає серцеві напади в пожежників, що є смертоноснішими на службі, ніж дим і вогонь.

Дослідження показали, що модель ШІ змогла правильно визначити близько 97% аномальних зразків електрокардіограм (ЕКГ) в унікальному наборі даних, зібраному у 112 пожежників. Якщо технологію Heart Health Monitoring (H2M) буде впроваджено, вона зможе рятувати життя пожежників, які мають особливо високий ризик серцевих нападів порівняно з іншими екстреними службами.

За статистикою, ймовірність серцевого нападу у пожежника у 2 рази вища, ніж у поліцейського, і в 4 рази вища, ніж у інших служб екстреної допомоги. За словами експертів, до такої статистики призвела обмежена можливість охолодження в умовах важкої роботи і недостатнє усвідомлення можливого ризику.

Розроблена модель моніторингу серцевого здоров’я H2M навчена розпізнавати та класифікувати нормальні й аномальні серцеві ритми, які свідчать про порушення.

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Дослідники бачать можливість використання моделі H2M у портативних серцевих моніторах, які можуть носити пожежники на службі. Такий пристрій надаватиме оперативні попередження про можливі серцеві проблеми, діючи як миттєвий кардіолог на місці події. Крім пожежників, ця модель може бути корисною й іншим групам ризику, а також широкому загалу, якщо буде навчена на відповідних наборах даних.

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