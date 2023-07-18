Розроблено штучний інтелект, що визначає геолокацію на будь-якій фотографії — Finance.ua
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Розроблено штучний інтелект, що визначає геолокацію на будь-якій фотографії

Технології&Авто
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Розроблено штучний інтелект, що визначає геолокацію на будь-якій фотографії
Розроблено штучний інтелект, що визначає геолокацію на будь-якій фотографії
Вчені зі Стенфордського університету розробили модель штучного інтелекту для геолокації зображень Google Street View — інструмент PIGEON може з’ясувати за лічені секунди, де було зроблено фотографію.
За словами розробників, програмне забезпечення працює «досить добре, щоб перемогти найкращих гравців у GeoGuessr», популярній онлайн-грі з вгадування місцезнаходження.
Наразі ШІ не може назвати точну вулицю, де було зроблено фотографію, втім штучний інтелект з легкістю визначає країну і робить припущення в межах 15 миль від правильного розташування.
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Інструмент визначення геолокації зображень створений на основі моделі ШІ - StreetCLIP. Технічно модель доповнена набором семантичних геокомірок — обмежених ділянок землі, подібних до округів чи провінцій, які враховують специфічні для регіону деталі, такі як дорожня розмітка, якість інфраструктури та вуличні знаки.
За словами користувачів, успіх PIGEON матиме значні наслідки для приватності, адже штучний інтелект може визначити розташування будь-якої людини з фото. Очевидно, не всі користувачі використовуватимуть PIGEON у пізнавальних цілях. Втім, розробники інструменту не коментують цей аспект наразі.

Як заробити за допомогою штучного інтелекту

За матеріалами:
noworries
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