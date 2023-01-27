Вчені розробили імплант для мозку, який дозволить набирати текст силою думки — Finance.ua

Вчені розробили імплант для мозку, який дозволить набирати текст силою думки Сьогодні 06:13 — Технології&Авто

Вчені розробили імплант для мозку, який дозволить набирати текст силою думки

Розробники компанії Precision Neuroscience створили пристрій, який можна назвати сьомим шаром для кори великих півкуль мозку людини. Імплант доповнює шість біологічних шарів та дозволяє паралізованим людям керувати цифровими пристроями, використовуючи лише нейронні сигнали, фактично силою думки.

Як наголосили науковці, вживлення в мозок такого імпланту відбувається набагато простіше, ніж з багатьма аналогами.

Пацієнти зі складними дегенеративними захворюваннями, такими як бічний аміотрофічний склероз, при якому втрачається здатність до виконання будь-яких контрольованих рухів, зможуть спілкуватися з близькими, переміщуючи курсор та набираючи текст за допомогою свого розуму. Новий пристрій отримав назву Layer 7 Cortical Interface (кортикальний інтерфейс 7 шару).

Зовні Layer 7 нагадує шматок скотчу. Насправді це масив електродів, тонший за людське волосся, що дозволяє розміщувати його на поверхні мозку, не пошкоджуючи тканини.

Для вживлення імпланта у черепі роблять дуже тонкий розріз, в який і вставляють пристрій, «як лист у щілину поштової скриньки». За словами співзасновника Precision Майкла Магера, утворена в результаті розрізу щілина має товщину менше міліметра — вона настільки мала, що нема потреби вибривати волосся на голові для виконання операції.

Кількість електродів у масиві імпланта можна збільшувати, як пояснив Магер, через це у майбутньому пристрій використовуватимуть і при неврологічних захворюваннях. Що також важливо, завжди є можливість видалити імплантат — якщо пацієнт вирішить, що він йому більше не потрібен або знадобиться заміна на нову версію в майбутньому.

Доцент Університету Райса і засновник компанії Motif Neurotech Джейкоб Робінсон зазначив, що технологія Precision несе менше ризиків для пацієнта. Втім, оскільки пристрій не вводиться безпосередньо в тканину мозку, сила переданих сигналів мозку буде меншою, ніж у деяких інших імплантатів.

Precision вже успішно використала Layer 7 для декодування нейронних сигналів у тварин, і Магер висловив сподівання на отримання в найближчі місяці схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) на тестування технології на людях.

noworries За матеріалами:

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