Вчені розробили електронну шкіру: як вона працює — Finance.ua

Вчені розробили електронну шкіру: як вона працює Сьогодні 18:36 — Технології&Авто

Вчені розробили електронну шкіру: як вона працює

Група дослідників зі Стенфордського університету створила «електронну шкіру», що імітує справжню. Ця технологія допоможе людям, які втратили тактильну чутливість.

Шкіра — захисний бар'єр для внутрішніх органів, цінний інструмент нервової системи для сприйняття зовнішнього світу. Люди, які перенесли важкі опіки, ампутації чи інші травми, втрачають тактильну чутливість.

«Електронна шкіра» схожа на надтонку наклейку. Один лист прозорої плівки складається з гнучкої інтегральної мікросхеми з 5-вольтовим живленням. Тришарова структура «електронної шкіри» є діелектричною, кожен шар містить органічні наноструктури, які можуть бути спроектовані індивідуально для сприйняття різних сенсорних сигналів: в той час, як один може визначати температуру, інший допомагає користувачеві відчувати тиск.

Кожен шар «електронної шкіри» має товщину менше мікрона. Для підвищення довговічності «електронна шкіра» кріпиться на гнучку підкладку, товщину якої можна порівняти з товщиною зовнішнього шару людської шкіри.

В експерименті на лабораторних щурах дослідники стимулювали «електронну шкіру», використовуючи комп’ютер для спостереження за нервовими реакціями. Застосування тиску або тепла до шкіри викликало реакцію у відповідь у вигляді посмикування кінцівок і збудження нервів. «Електронну шкіру» можна багаторазово згинати та розтягувати, не розриваючи та не боячись пошкодити.

«Наш винахід може колись повернути сенсорні здібності людям із втраченою тактильністю. „Електронну шкіру“ можна інтегрувати в протези, що підвищило б мобільність користувачів та дозволило б відчувати зворотний тактильний зв’язок», — наголосили вчені. Наразі «електронна шкіра» зроблена з органічних матеріалів і має короткий термін служби.

noworries За матеріалами:

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