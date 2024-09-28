Вчені презентували нового робота для дослідження Марса — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вчені презентували нового робота для дослідження Марса

Технології&Авто
10
Вчені презентували нового робота для дослідження Марса
Вчені презентували нового робота для дослідження Марса
Європейські науковці спільно з компанією Airbus успішно провели тестування марсохода Fetch Rover, який стане ключовим елементом майбутньої місії NASA та Європейського космічного агентства з дослідження Марса.
Під час тестів у спеціально підготовленому кар’єрі робот імітував завдання на поверхні Червоної планети.
Fetch Rover призначений для збору марсіанських зразків ґрунту, залишених марсоходом Perseverance, та їх подальшої передачі для доставки на Землю.
Вчені презентували нового робота для дослідження Марса
Робот має високий рівень автономії та може долати складні умови рельєфу Марса, такі як кам’янисті поверхні та круті схили.
У рамках тестування робот успішно продемонстрував свою здатність орієнтуватися в незнайомому середовищі та виконувати точні маневри.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.