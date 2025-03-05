Вашингтон заборонив Британії ділитися з Україною військовими розвідданими США — ЗМІ — Finance.ua
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Вашингтон заборонив Британії ділитися з Україною військовими розвідданими США — ЗМІ

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США наказали британським спецслужбам припинити ділитися розвідданими з Україною в рамках відкликання підтримки. Заборона стосується всіх розвідувальних агентств та військових підрозділів Великої Британії.
Про це повідомило Daily Mail 4 березня пізно ввечері.
«Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися розвідданими з Вашингтона з Україною в межах відкликання підтримки для Володимира Зеленського», — пише видання.
«На додачу до ракет і боєприпасів усі британські розвідувальні агентства та військові підрозділи також отримали наказ, який прямо забороняє ділитися розвідданими США, раніше відомими як «Rel UKR» — скорочення від «Releasable to Ukraine», — уточнюється у публікації.
З початку війни три роки тому Велика Британія та інші західні безпекові партнери, як зазначається, ділилися такими даними з Україною.
Повідомляється, що «Mail стало відомо, що Сполучені Штати зняли гриф секретності топ-рівня в очікуванні подальшого повідомлення».
«Заборона стосується таких організацій, як GCHQ Великої Британії, розвідувальні агентства та розвідувальних підрозділів Міністерства оборони», — пише видання.
Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі заявив про рішення призупинити надання міжнародної допомоги, проте офіційно не оголошував про зупинку військової підтримки України.
Перед цим американські медіа з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні.
За матеріалами:
УНН
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