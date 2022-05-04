«Ваша картка заблокована»: що робити, щоб не натрапити на шахраїв — Finance.ua

«Ваша картка заблокована»: що робити, щоб не натрапити на шахраїв

Вчора 18:13 — Особисті фінанси

Укранці вже давно звикли до нових технологій. Мобільний зв’язок, інтернет та онлайн-банкінг стали невід’ємною частиною нашого життя. Але разом з цим також швидко поширюються нові схеми шахрайства.

Фахівці Фонду гарантування вкладів розповіли про поширені схеми телефонного шахрайства, які можуть позбавити вас заощаджень. А також підказали, що робити, щоб не стати жертвою шахраїв.

Деталі. Шахраї часто представляються працівниками банку та повідомляють про вигадану проблему з вашою карткою або рахунком. Завдяки цій схемі довірливі люди розголошують особисту інформацію та втрачають свої гроші.

Або на ваш телефон надходить повідомлення: «Ваша картка заблокована». В повідомлені також вказано, за яким номером вам потрібно звернутись. Ви набираєте номер та спілкуєтесь із шахраєм, який маскується під працівника банку (співробітника пенсійного фонду; правоохоронця, волонтера тощо) і просить надати інформацію про реквізити картки.

Також під час розмови шахрай може переконувати вас здійснити перерахунок коштів, зняти ліміт по картці.

Різновидом цього виду шахрайства може бути так званий «дзвінок з банку». Вам можуть повідомити, що саме зараз по вашій картці хтось проводить операцію. Або запитати, чи не проводили ви певних операцій останнім часом.

Що ж робити?

Якщо мова йде про банківську карту — відразу припиняйте розмову. Обмежте можливість проведення операцій в інтернеті. Обмежте добовий ліміт витрат по карті.

Пам’ятайте, працівники банку ніколи не телефонують, щоб дізнатись інформацію про вашу картку. Маєте сумніви стосовно того, хто вам телефонує? Передзвоніть за номером телефону банку, який зазначений на картці.

Головна порада — нікому ніколи не повідомляти секретні реквізити карти (ПІН-код, номер і термін дії картки, а також її CVV-код — останні три цифри на зворотній стороні карти). Для того, щоб на вашу карту могли переказувати гроші, досить повідомити відправнику тільки номер картки — 16 цифр. Також не варто довіряти будь-кому одноразові коди, що приходять у вигляді смс в банківському додатку.

Що робити, якщо ви все ж повідомили шахраям дані карти?

Негайно зверніться до банку за номером, вказаним на зворотному боці картки або на офіційному сайті банку, і заблокуйте картку, також отримайте поради стосовно подальших дій. Також це можна зробити на офіційному сайті банку або через додаток у смартфоні (онлайн-банкінг). Можна також залишити звернення в будь-який зручний час доби на сайті Кіберполіції України https://cyberpolice.gov.ua/

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