Вартість життя і ціни у Швеції: оренда квартири, продукти, транспорт — Finance.ua

Вартість життя і ціни у Швеції: оренда квартири, продукти, транспорт Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Вартість життя і ціни у Швеції: оренда квартири, продукти, транспорт

Більшість людей, які замислюються про переїзд до Швеції, вважають, що жити в цій країні дуже дорого. Та насправді це не зовсім так. Дорогими є туристичні ресторани та магазини, але вартість життя тут нижча, ніж у 79% країн Західної Європи.

Столиця країни — Стокгольм є безперечно найдорожчим містом. У 2021 році в дослідженні Mercer Cost of Living 2021 він посів 72 місце із 209 міст. У 2020 році Стокгольм перебував ще на 133 місці. Стокгольм дешевший за такі міста, як Брюссель, Люксембург і Мадрид, однак дорожчий за Барселону, Прагу та Торонто.

Середній бюджет родини з 2 осіб становитиме 2600 євро (28 000 шведських крон) на місяць.

Оренда житла та вартість комунальних послуг у Швеції

Як і в більшості європейських країн, оренда житла у Швеції стане найбільшою статтею витрат, понад 30% бюджету. Ціна квартири залежить від муніципалітету, району оренди — місто чи село та розміру квартири. Іноді затишну квартиру-студію можна знайти менше ніж за 1 000 євро (10 000 шведських крон) на місяць. Однак середня вартість однокімнатної квартири становить від 1 000 до 2 000 євро (10 000 до 20 000 шведських крон). Жити у передмісті дешевше, ніж у центральних частинах.

На оренду нерухомості у Швеції дуже великий попит. Орендувати у власника досить важко. Найчастіше експати після переїзду спочатку орендують короткострокове житло, щоб було трохи більше часу для пошуку оптимального помешкання.

Читайте також Оренда квартири: потенційні ризики та варіанти захисту своїх прав

До речі, при підписанні угоди власник може запросити наявність трудового договору та підтвердження доходу. Деякі орендодавці додатково вимагають поручителя, якщо вважають, що ваш дохід занадто низький. Оплата при в’їзді оренди за перший і останній місяці є поширеним запитом.

Середня вартість комунальних послуг становитиме 75 євро (800 шведських крон) на місяць. Цікавим є той факт, що у Швеції ви можете обрати компанію, яка буде вам надавати комунальні послуги. Порівняти ціни можна за посиланням . Однак найчастіше вартість цих послуг вже включена у орендний договір.

Інтернет коштує 30 євро (350 шведських крон) на місяць.

Харчування

Ціни на продукти у Швеції вищі середніх. На місяць родині слід розраховувати на суму 500-600 євро. Ціни на товари місцевого виробництва досить помірні. Вартість імпортних продуктів значно вища, у зв’язку з логістичними особливостями.

У країні працюють великі європейські мережі супермаркетів. Купляти там продукти дешевше, ніж у невеликих крамницях чи на ринках.

Стандартна вечеря в недорогому ресторані обійдеться у 30 — 35 євро (300-400 крон) на людину, у закладі середнього класу обід з 3-х страв буде коштувати 70 євро (800 крон). Вартість капучино — 2,75-4,5 євро (30-50 крон), пляшка пива 0,5 л від 4,5 до 7 євро (50 до 75 шведських крон).

Транспорт та витрати на пальне

Система громадського транспорту у Швеції дуже розвинена. Більша частина витрат фінансується державою. Разовий квиток коштує 2-3,5 євро (20-29 крон). Проїзний на місяць у Стокгольмі обійдеться у 83 євро (900 шведських крон).

Пересуватись на автомобілі значно дорожче. Літр бензину в країні коштує 1.96 € (21 крона). Також значними є витрати на паркування.

Медичні послуги

У Швеції одна з найкращих систем охорони здоров’я у світі, яка фінансується державою. Усі постійні мешканці Швеції, включаючи експатів, мають доступ до системи охорони здоров’я.

Доплата за консультацію лікаря для застрахованих осіб мінімальна, 10-15 євро (110-160 крон). Також держава покриває значний відсоток витрат за ліки, які відпускаються по рецепту.

Якщо вам знадобиться термінова медична допомога, однак у Вас ще не має шведського державного податкового номера, ви зможете отримати лікування в місцевому центрі невідкладної допомоги (närakut).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.