Вартість зерновозів на аукціонах Укрзалізниці підскочила на 30% — Finance.ua

Вартість зерновозів на аукціонах Укрзалізниці підскочила на 30%

Вчора 13:33 — Казна та Політика

Вартість використання вагонів-зерновозів на аукціонах «Укрзалізниці» в середньому склала 2873 грн без ПДВ/вагон за добу, що на 33% більше від початкової ставки 2167 грн/добу.

При цьому максимальна ставка склала 3801 грн/вагон, що на 75% вище початкової ставки, говориться у повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

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Як зазначається, переможцем по 90% виставленого обсягу вагонів на цих аукціонах стала компанія ТОВ «Кернел-Трейд», по решті — ТОВ «Транс-Груп», ТОВ «Агроальянс ЛТД». В середньому по кожному з лотів було 8 учасників аукціонів.

«Минулого року аукціони призвели до зростання вартості користування вагонами з 1000 грн/добу до понад 6000 грн/добу. В результаті аграрії понесли колосальні витрати. Зараз бачимо аналогічний сценарій — лише за один день торгів вартість злетіла з поточної 2167 грн до максимальної ставки 3801 грн. З такою дорогою логістикою аграріям восени сіятися немає сенсу», — зауважив генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

В УКАБ наголошують, що під час воєнного стану та в умовах штучно створеного дефіциту вагонів механізм аукціонів є недоречним. Варто зауважити, що аукціони для підняття вартості використання вагонів було запроваджено лише для зерновозів, тоді як для інших типів вантажів, зокрема 1-го тарифного класу та позакласних, існують преференційні знижені ставки як на транспортування, так і використання вагонів.

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