Вартість європейських техкомпаній за рік знизилася на понад $400 мільярдів — Finance.ua

Вартість європейських техкомпаній за рік знизилася на понад $400 мільярдів Сьогодні 07:22 — Фондовий ринок

Цього року технологічна галузь Європи втратила понад 400 мільярдів доларів у собівартості, зокрема через вторгнення росії в Україну та жорсткішу монетарну політику центробанків.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на щорічний звіт компанії венчурного капіталу Atomico.

Відповідно до звіту, загальна вартість усіх публічних і приватних європейських технологічних компаній впала до 2,7 трильйона доларів з піку в 3,1 трильйона доларів наприкінці 2021 року.

«Це був важкий рік — російська війна в Україні, інфляція, підвищення процентних ставок, геополітична напруженість на всьому континенті. Це найскладніше макроекономічне середовище з часів світової фінансової кризи», — сказав представник Atomico Том Вемаєр.

Зазначається, що в Європі ринкова вартість деяких компаній різко впала.

Зокрема, акції музичного сервісу Spotify впали на понад 60% за останній рік.

Згідно зі звітом Atomico, який базується на кількісних даних і опитуваннях у 41 країні, цього року очікується, що загальне фінансування венчурного капіталу європейських стартапів знизиться до 85 мільярдів доларів. Це на 18% менше, ніж у 2021 році, коли європейські стартапи зібрали понад 100 мільярдів доларів.

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Укрінформ За матеріалами:

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