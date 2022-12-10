Вартість європейських техкомпаній за рік знизилася на понад $400 мільярдів — Finance.ua
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Вартість європейських техкомпаній за рік знизилася на понад $400 мільярдів

Фондовий ринок
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Цього року технологічна галузь Європи втратила понад 400 мільярдів доларів у собівартості, зокрема через вторгнення росії в Україну та жорсткішу монетарну політику центробанків.
Про це повідомляє CNBC із посиланням на щорічний звіт компанії венчурного капіталу Atomico.
Відповідно до звіту, загальна вартість усіх публічних і приватних європейських технологічних компаній впала до 2,7 трильйона доларів з піку в 3,1 трильйона доларів наприкінці 2021 року.
«Це був важкий рік — російська війна в Україні, інфляція, підвищення процентних ставок, геополітична напруженість на всьому континенті. Це найскладніше макроекономічне середовище з часів світової фінансової кризи», — сказав представник Atomico Том Вемаєр.
Зазначається, що в Європі ринкова вартість деяких компаній різко впала.
Зокрема, акції музичного сервісу Spotify впали на понад 60% за останній рік.
Згідно зі звітом Atomico, який базується на кількісних даних і опитуваннях у 41 країні, цього року очікується, що загальне фінансування венчурного капіталу європейських стартапів знизиться до 85 мільярдів доларів. Це на 18% менше, ніж у 2021 році, коли європейські стартапи зібрали понад 100 мільярдів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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