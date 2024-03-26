Вартість усіх світових єдинорогів становить $3,8 трлн — дослідження — Finance.ua
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Вартість усіх світових єдинорогів становить $3,8 трлн — дослідження

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Вартість усіх світових єдинорогів становить $3,8 трлн — дослідження
Вартість усіх світових єдинорогів становить $3,8 трлн — дослідження
У 2023 році позначки $1 млрд досягла 71 компанія. У той час, як у 2021 році нового єдинорога фіксували кожні 16 годин.
Про це йдеться у дослідженні компанії CB Insights, що надає ринкову аналітику про приватні компанії та діяльність інвесторів.
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Нині існують 1 229 єдинорогів. Їхня сукупна вартість — $3,8 трлн, що приблизно можна порівняти з ВВП Німеччини, кажуть аналітики. Як пише The Guardian, у 2023 році ВВП Німеччини становило $4,5 трлн, країна посіла третє місце у світі за обсягом економіки.

Компанії - генератори ШІ стають єдинорогами швидше за інші

У середньому компаніям-єдинорогам знадобилося понад сім років, щоб досягти мільярдної позначки з моменту заснування: від 6,6 року для фінансових послуг до 7,7 року для охорони здоров’я.
Але компаніям, що працюють у галузігенеративного ШІ, треба майже вдвічі менше часу — 3,9 року. А деяким ще менше: паризький LLM-розробник Mistral AI після восьми місяців від заснування отримав оцінку в $2 млрд.
Вартість усіх світових єдинорогів становить $3,8 трлн — дослідження

Чим займаються єдинороги

Найбільше єдинорогів займаються корпоративними технологіями — 31% від усіх. (дослідники розбили категорію на HR-технології та кібербезпеку). Загалом ця галузь швидко зростає: половина зафіксованих за останні 6 місяців єдинорогів належать до цієї категорії.
Індустрія фінансових послуг посідає друге місце з часткою 18%, за нею — споживчі товари та роздрібна торгівля з 17%.
Вартість усіх світових єдинорогів становить $3,8 трлн — дослідження
У галузі охорони здоров’я та «наук про життя» кількість єдинорогів скоротилася зі 122 до 117 з моменту останнього оновлення аналізу CB Insights у жовтні 2023 року.
Вартість усіх світових єдинорогів становить $3,8 трлн — дослідження
Загалом у клубі єдинорогів представлено 53 країни та регіони. Більша частина зареєстрована у США — 53%. Далі йде сконцентрований на промисловому секторі та торгівлі Китай (14%). Потім Індія, Велика Британія та Ізраїль.
За матеріалами:
Ain.Ua
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