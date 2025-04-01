Вартість українських облігацій опустилась до мінімуму за 4 місяці — Finance.ua

Вартість українських облігацій опустилась до мінімуму за 4 місяці Сьогодні 10:39 — Фондовий ринок

Вартість українських облігацій опустилась до мінімуму за 4 місяці

Доларові облігації України впали до найнижчого рівня за останні чотири місяці після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував володимира путіна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Слова Трампа розвіяли сподівання на швидке укладення угоди про припинення вогню, що відобразилось на ринку.

Ціна суверенної доларової облігації з погашенням у 2034 році впала майже на 2 центи до рівня нижче 53 центів за долар. Минулого місяця борг торгувався на рівні понад 61 цент на тлі оптимізму щодо того, що Трамп може швидко вирішити конфлікт.

Ціна українських облігацій різко зросла після перемоги Трампа на виборах на тлі зростаючих очікувань, що американський лідер швидко покладе край конфлікту.

Однак ралі розвернулося після піку на початку лютого, оскільки інвестори сумніваються в тому, яку мирну угоду отримає Україна.

«Схоже, що це поєднання кількох речей — люди, які беруть на себе високий ризик через невизначеність у світі, і, можливо, більш реалістична оцінка перспектив мирної угоди», — сказав Тімоті Еш, старший стратег з питань суверенних ринків країн, що розвиваються, в RBC Bluebay.

Економічна Правда За матеріалами:

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