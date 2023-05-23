Вартість оренди квартир у Львові перевершила Київ: експерт пояснив, що відбувається на ринку — Finance.ua

Вартість оренди квартир у Львові перевершила Київ: експерт пояснив, що відбувається на ринку Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Вартість оренди квартир у Львові перевершила Київ: експерт пояснив, що відбувається на ринку

Вартість оренди квартир у Львові продовжує залишатися рекордно високою в порівнянні з київськими цінами на аналогічне житло. А помешкання в новобудовах Львова та західного регіону — дорожчають на очах.

Рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об'єднання Сергій Курганов, розповів, що відбувається на ринку нерухомості та оренди житла Києва і Львова під час війни.

Вартість оренди квартир у Львові - як у Києві біля метро

За словами експерта, вартість оренди житла у туристичних містах таких як Львів і Одеса важко порівнювати з Києвом. У таких міст зазвичай існують дві ціни — зимова та літня. У Львові ставляться з великою пошаною до новорічних свят, тому ціни взимку дуже відрізняються від літніх. В Одесі - навпаки, влітку вартість оренди вища, а взимку нижча. І на цю тенденцію не впливає навіть війна.

«Якщо розглядати середньостатистичну квартиру у Львові, коли люди використовують її виключно для проживання, то оренда помешкання, яке розташовано подалі від історичного центру, в середньому буде по такій же ціні, як квартира у спальному районі Києва. Так було раніше. Зараз ці квартири по вартості, як житло біля метро у Києві, а це близько 9 тисяч гривень.

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Вартість залежить від декількох важливих факторів — наповнення квартири, її стану та віку будинку. Звісно, що є варіанти оренди дешевші і дорожчі. Але якщо говорити про середньовиважену вартість, то ціни такі", — розповідає ТСН.ua Сергій Курганов.

Пожвавлення ринку оренди у Києві

Показово, що зараз спостерігається тенденція, коли багато людей знову повертається до Києва — вони побачили, як надійно працює ППО.

«Станом на зараз спостерігається пожвавлення на ринку оренди житла в Києві. Запитів від клієнтів стало значно більше і обсяг ринку оренди житла збільшився. Це свідчить про те, що місто надійно оберігає наша ППО. Люди, які виїхали раніше за кордон та на захід країни, бачать що відбувається, і вирішують повертатися у Київ. Підкреслюю, що стрімкого зростання попиту на ринку немає, але є невелике пожвавлення», — додає Сергій Курганов.

Коли почалася війна, люди виїздили на захід України, зокрема і до Львова. Там був величезний попит на оренду житла. Через брак пропозицій, ціни тоді пішли вгору. Зараз тенденція змінилася. Частково люди повернулися у Київ, хоча багато працівників, які мають змогу працювати віддалено, вже обжилися на новому місці, і поки не планують повертатися до столиці.

Високий попит на оренду спричиняє зростання цін

«Коли в таке місто як Львів приїжджає зайва тисяча людей, то це одразу робить сплеск на місцевому ринку оренди — підвищується попит, а наявний обсяг ринку не може забезпечити кількість запитів оренди. Відповідно до цього і зростають ціни. Це зараз спостерігається не лише у Львові, а у більшості міст Закарпаття. У містах на Прикарпатті, наприклад, оренда квартир подорожчала вдвічі. Тобто там уже орендують однокімнатні квартири в межах 13 тисяч гривень на місяць, що значно переважує київські ціни на оренду», — розповідає Сергій Курганов.

Зазвичай найбільший попит на оренду однокімнатних квартир. На другому місці дво- та трикімнатні помешкання, вони одинакові за популярністю. Трикімнатні дешевше знімати, якщо там мешкає двоє, чи троє студентів або колег.

З початком війни у Львові збільшився попит на оренду житла. Звісно ж, він то спадає, то знову піднімається, бо напряму залежить від подій у країні. До прикладу, влітку минулого року люди повернулися у Київ, тоді попит на оренду квартир у Львові дещо спав, але в жовтні, коли почалися масовані обстріли столиці - він знову зріс.

Що з купівлею та продажем житла в новобудовах

Щодо купівлі-продажу нерухомості, то у Львові ціни на житло вирізняються, адже там є історична, радянська і сучасна забудова. Звісно, житло у сучасній забудові буде дорожчим, але не на стільки, як у історичній частині міста — там ціна завжди вища.

«В Києві робочий діапазон вартості житлової нерухомості - близько 1 тисячі доларів за квадратний метр. У Львові ціна може бути такою ж, але у деяких районах вона на 10−15% більша ніж у Києві. Це пов’язано виключно з війною та намаганням людей мати власне житло у безпечному місці», — розповідає експерт.

Зараз на заході країни спостерігається високий попит на новобудови. Квартири купують вимушені переселенці, які втікають від війни та мають необхідні кошти.

«На заході України, на відміну від Києва, будівництво житла не зупинилося — усе активно будується. В Києві чимало проблем з об'єктами „Київміськбуду“, де практично не ведеться будівництво. Стоять замороженими і інші новобудови. Також слід пам’ятати, що первинний і вторинний ринки нерухомості між собою тісно пов’язані - щоб купити житло, скажімо, у Львові, люди продають свої помешкання у Києві. Ціни на житло в львівських новобудовах сягнули вартості від 1 тисячі доларів за квадратний метр і вище. Але ціна залежить від того, на якій стадії перебуває будівництво, чим ближче до його завершення — тим вона вища», — додає Сергій Курганов.

ТСН За матеріалами:

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