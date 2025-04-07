Вартість оренди комерційних площ у складі ЖК майже досягла довоєнного рівня — Finance.ua
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Вартість оренди комерційних площ у складі ЖК майже досягла довоєнного рівня

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Вартість оренди комерційних площ у складі ЖК майже досягла довоєнного рівня
Вартість оренди комерційних площ у складі ЖК майже досягла довоєнного рівня
Орендні ставки на ринку комерційних площ у складі житлових комплексів в Україні майже досягли показників довоєнного рівня, проте поки тільки у гривневому еквіваленті, зазначають експерти ринку.
«Орендні ставки у 2022 році просіли на 30−40%, однак із середини 2023 року почалася поступова стабілізація. Сьогодні ставки наблизилися до довоєнних показників, особливо в густонаселених районах», — розказав агентству «Інтерфакс-Україна» СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.
За його словами, компанія зберігає гнучкість умов для орендарів. Наприклад, є можливість оренди з правом викупу приміщення, практикується індивідуальний підхід до графіку оплати у перші місяці роботи бізнесу, зокрема запровадження орендних «канікул» на перші місяці.
Мехтієв зазначив, що компанія залишає за собою 20−30% комерційних площ для подальшого управління або оренди з метою забезпечити наповненість ЖК необхідними сервісами. Для решти приміщень може бути запроваджено обмеження, закріплені договором, наприклад заборона на відкриття нічних клубів, ломбардів або закладів із шкідливими викидами.
Аналогічний підхід практикують у компанії KAN Development, повідомила її пресслужба. Так, певну частку приміщень девелопер самостійно здає в оренду, аби забезпечити наявність ключових сервісів — медичних послуг, аптек, продуктових магазинів. Договори теж фіксують обмеження для видів бізнесу, наприклад заборону на гучні види діяльності.
Віднедавна договори оренди також часто доповнюють спеціальними пунктами, які врегульовують взаємовідносини не період виключення електрики чи компенсації витрат на альтернативну енергетику, зазначив операційний директор Avalon Ярослав Возняк.
Загалом орендні ставки на комерційні лоти у складі ЖК сильно залежать від конкретного об’єкта, його локації, трафіку та функціоналу, повідомила комерційна директорка «Інтергал-Буд» Анна Лаєвська. За її словами, «Інтергал-Буд» залишає у власному орендному фонді приміщення з терміном окупності до 12 років.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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