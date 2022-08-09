Вартість нерухомості у метавсесвітах значно впала — Finance.ua
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Вартість нерухомості у метавсесвітах значно впала

Технології&Авто
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Вартість нерухомості у метавсесвітах значно впала
Вартість нерухомості у метавсесвітах значно впала
Після осіннього сплеску вартість нерухомості у метавсесвітах різко почала падати. Падіння вартості та обсяги продажів відбувається разом з аналогічним падінням вартості криптовалют та цін на NFT в останні місяці.
Як повідомляє The Information, обсяг торгівлі нерухомістю в Metaverse зріс у листопаді після ребрендингу Facebook у Meta Platforms. Ребрендинг підкреслив потенціал метавсесвіту для більш широкої аудиторії, яка побачила, як одна з найбільших у світі технологічних компаній схиляється до віртуального світу.
Проте вже незабаром був помічений відтік капіталу. Торгівля землею на шести найбільших платформах, включаючи Decentraland та The Sandbox, знизилася на 97% у порівнянні з листопадовим піком. Обсяг торгів досяг максимуму 229 мільйонів доларів у листопаді, а потім впав до 8 мільйонів доларів у червні.
Загальний обсяг продажів упав з 16 000 у листопаді до 2000 у червні. Тим часом середня ціна на землю в червні склала 3300 доларів, що майже на 80% нижче за піковий рівень у 16 300 доларів чотирма місяцями раніше.
На думку багатьох експертів, зниження цін може бути пов’язане з волатильністю на ринку криптовалют, де також відбулося зниження вартості біткоїна та основних альткоїнів.
«На початку року навколо метавсесвіту було так багато ажіотажу, що ми його ніби втратили», — прокоментував Ерік Кляйн, засновник MetaSpace REIT.
Комерційна нерухомість у метавсесвіті розглядалася як один із наступних рубежів. Як і у фізичному світі, власники нерухомості освоюють землю, створюючи віртуальні вітрини та продаючи чи здаючи в оренду компаніям, які хочуть продавати товари чи використовувати маркетинг.
Нагадаємо, у чотирьох найбільших метавсесвітів (таких як Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels і Somnium) продажі віртуальної нерухомості минулого року перевищили $500 млн, і були великі надії, що цього року досягнуть позначки $1 млрд.
Метавсесвіт — це загальний віртуальний простір, який ґрунтується на цифровому відтворенні нашого всесвіту, доповненому величезною кількістю можливостей і втілюючим різні фантазії. Простими словами, то метавсесвіт можна назвати всім відомий Minecraft, але на блокчейні та з можливістю соціальної взаємодії.
За матеріалами:
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